Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност, предупреди европейските лидери, че дронове ще продължат да навлизат в техните страни и да пречат на населението да спи спокойно. Изявлението му от 29 май идва на фона на инцидент в Румъния, където, по думите на Букурещ, руски дрон се е разбил в жилищен блок по време на атака срещу съседна Украйна.

Нека се приготвят: това ще продължи да се случва. Има война! И гражданите на държавите от ЕС, като население на воюващи страни, няма да могат да спят спокойно заяви Медведев, цитиран от Reuters

Реакцията му последва обвиненията на НАТО, че Москва действа безразсъдно, и обещанието на алианса да защити "всеки сантиметър от съюзническата територия".

Москва оспорва чий е дронът

Според Медведев все още трябва да се установи на коя страна принадлежи дронът, разбил се на територията на държава, членка на НАТО. Въпреки това той определи европейските лидери като "безсилни" и заяви, че те трябва да спрат да изразяват възмущение, тъй като според него пряко участват във война срещу Русия.

Това разминаване, между твърдението на Румъния, че дронът е руски, и позицията на Москва, че произходът му не е установен, остава в центъра на спора. Официално потвърждение за принадлежността на летателния апарат от независим източник към момента няма.

"Европейските оръжия убиват наши цивилни"

В аргументацията си Медведев прехвърли отговорността върху самите европейски държави. Той твърди, че европейски дронове, резервни части за тях и друго въоръжение се използват ежедневно в атаки срещу Русия.

В резултат на техните действия се повреждат жилищни сгради, в които загиват наши цивилни допълни Медведев

По думите му подобни инциденти са особено вероятни там, където се произвеждат дронове за Украйна, индиректен сигнал, че Москва може да насочи вниманието си към такива обекти.

Дипломатическо напрежение и отговор от Москва

Инцидентът вече има и дипломатически измерения. Руското външно министерство съобщи, че Москва ще отговори бързо на решението на Румъния да затвори руското консулство в Констанца, ответна мярка на Букурещ след падането на дрона.

Руският президент Владимир Путин е бил информиран за случая в Румъния, предаде държавната агенция ТАСС. Засега не е ясно какви конкретни стъпки планира Москва, но размяната на дипломатически удари показва, че напрежението между Русия и източния фланг на НАТО продължава да ескалира.