Европейската комисия започва официални наказателни процедури срещу България и още 19 държави членки на Европейския съюз, тъй като не са въвели в срок общностните правила за етикетирането на стоките. Крайната дата за промяна в националните законодателства е изтекла на 27 март, като забавянето стана повод за предприемането на спешни мерки от страна на Брюксел.

Цели на новите европейски изисквания

Въведените от общността правила имат за цел да повишат надеждността и прозрачността на твърденията върху етикетите, които са свързани с природосъобразността на предлаганите стоки. Според новата рамка европейските дружества трябва да предприемат ефективни мерки за предотвратяване на преждевременното остаряване на произвежданите от тях изделия. По този начин се цели на пазара да се предлагат продукти с по-дълъг експлоатационен живот.

По-добра информираност и защита за купувачите

Реформата предвижда купувачите на територията на Европейския съюз да получат достъп до значително по-добра и изчерпателна информация относно търговската гаранция на стоките. Търговците ще бъдат задължени да предоставят ясни данни за издръжливостта на продуктите, както и за това дали те подлежат на последваща поправка при възникване на дефект.

Срокове за реакция от страна на държавата

След официалното обявяване на мерките Европейската комисия предоставя на България и на останалите деветнадесет засегнати страни членки срок от два месеца за изпращане на официален отговор. След като анализира получените аргументи и обяснения, институцията в Брюксел ще вземе окончателно решение дали да продължи следващите етапи на наказателната процедура.