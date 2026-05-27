Лидерът на опозиционния Социалдемократически съюз на Македония (СДСМ) Венко Филипче призова правителството да свика референдум, на който гражданите сами да решат бъдещето на страната и нейния път към Европейския съюз. Искането идва в отговор на официалния отказ на властта в Скопие да изпълни европейския консенсус от 2022 г., изискващ включването на българите в конституцията като условие за старт на преговорите с ЕС.

Искането за референдум и критиките към премиера

По време на пресконференция Венко Филипче категорично заяви, че премиерът Християн Мицкоски не може еднолично да решава съдбата на държавата, тъй като именно гражданите ще платят цената за неговите погрешни политики. Повод за реакцията стана изявление на Мицкоски по време на съвместна среща с хърватския премиер Андрей Пленкович, в което той обяви, че правителството му няма намерение да извърши конституционните промени и е готово да понесе последствията от това, като дори е загатвал готовност за чакане с десетилетия в името на собствените си цели. Опозиционният лидер подчерта, че цената няма да бъде платена от министрите или сътрудниците на премиера, а от всички македонски граждани.

Спорът за националното обединение

Филипче коментира и призива на премиера за вътрешнополитическо обединение, като поясни, че за СДСМ то има само едно измерение – незабавно прилагане на конституционните изменения. Според него промените в основния закон не крият никакъв риск за македонския език или идентичност, което е доказано и с официални документи. Той бе категоричен, че опозицията няма да застане зад правителството, за да легитимира неговия досегашен курс, и обвини управляващите, че са изградили предизборните си тези върху политически лъжи, след като днес самите те признават дипломатическите успехи на Преспанското споразумение и ползите от членството в НАТО.

Европейските ангажименти на Скопие

Съгласно действащата Преговорна рамка, одобрена от всички държави членки на Европейския съюз, Северна Македония има ясни и неотменими задължения, за да започне същинските преговори за членство. Освен вписването на българите в преамбюла и в два члена на македонската конституция, Скопие трябва да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г. и подписаните към него двустранни протоколи.

Двустранните споразумения де факто и де юре изключват възможността РСМ да претендира за признаване на "македонско малцинство“ у нас и задължават властите в Скопие да противодействат на говора на омразата срещу България, да реабилитират жертвите на комунистическия режим в Македония и да отворят архивите на бившите югославски тайни служби.