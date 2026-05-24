Народнорепубликанската партия (НРП) – бяха арестувани в събота в няколко турски окръга в рамките на разследване, довело до отстраняването на ръководството на партията в четвъртък, съобщи Reuters, като се позова на прокуратурата на Истанбул.

Главната прокуратура на Истанбул заяви, че заподозрените са задържани в седем провинции по обвинения в намеса в гласуването на делегати на конгреса през 2023 г.

Те са обвинени в ''нарушаване на закона за политическите партии'', ''вземане на подкупи'' и ''пране на активи, получени по престъпен начин''.

Това се случва, след като съдебно решение тази седмица отстрани лидера на партията Йозгюр Йозел от позицията ръководител на партията, задълбочавайки политическата криза.

Съдът в Турция анулира резултатите от конгреса на Републиканската народна партия (HPП) през 2023 г., като по този начин обезсили избора на Йозгюр Йозел за лидер на партията.

Решението вече доведе до рязък спад на цените на фондовия пазар и задълбочи политическата криза в страната.

То също така проправя пътя за завръщането на бившия лидер на партията Кемал Кълъчдароглу, което потенциално може да подкопае единството на НРП преди следващите президентски избори, насрочени за 2028 г., но се очаква да се проведат по-рано. Съдът възстанови Кълъчдароглу и екипа му като лидер на партията.