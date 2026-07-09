Гръцкото правителство стартира на 31 август мащабна национална кампания за намаляване на цените на стоки от първа необходимост с най-малко 5% за период от 2 до 4 месеца. Мярката има за цел да ограничи разходите на домакинствата и да осигури по-достъпни цени на най-търсените стоки в условията на продължаващ натиск върху семейните бюджети.

Инициативата става факт след проведена работна среща на гръцкия министър на развитието Такис Теодорикакос с представители на хранително-вкусовата индустрия, големите търговски вериги, доставчиците и новосъздадения независим орган за контрол на пазара и защита на потребителите.

В националната кампания са включени общо 12 категории основни продукти от първа необходимост. Сред тях попадат прясно месо, хляб, брашно, макаронени изделия, ориз и бобови култури, както и мляко, млечни продукти и яйца. Намаленията ще обхванат още зехтин и други растителни масла, кафе, безалкохолни напитки и шоколадови изделия. За улеснение на семействата в списъка са добавени бебешки храни и пелени, ученически пособия, продукти за лична хигиена, както и перилни и почистващи препарати.

Включването на производителите и големите търговски вериги в кампанията ще бъде на изцяло доброволен принцип. Компаниите ще имат свободата сами да определят точния размер на своите отстъпки, стига те да отговарят или да надвишават заложения минимален праг от 5%, като стремежът е при възможност намаленията да бъдат още по-осезаеми за потребителите. Дали поетите ангажименти от бизнеса се изпълняват коректно на пазара, ще следи независимият орган за защита на потребителите. Конкретните имена на компаниите, които ще станат част от програмата, предстои да бъдат официално обявени през следващите седмици.