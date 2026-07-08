По време на втория ден от срещата на върха на НАТО в Анкара датският премиер Мете Фредериксен отправи остър отговор към президента на САЩ Доналд Тръмп, след като той отново настоя Вашингтон да поеме контрол над Гренландия. Фредериксен категорично подчерта, че автономната датска територия не е за продан и Копенхаген има пълна готовност да защитава суверенитета си.

Непоколебимата позиция на Дания

Официалната позиция на Дания по казуса остава ясна и напълно непроменена – островът не се продава. Датският премиер изрази очакване всички партньори и съюзници да уважават правото на гренландския народ на самоопределение, както и териториалната цялост на страната като суверенна държава. Запитана дали Копенхаген би защитил територията военно при евентуално нападение, Фредериксен обяви категорична готовност за отбрана на всеки сантиметър от НАТО, напомняйки, че колективната защита е в самия фундамент на Алианса още от неговото създаване.

Нова ескалация на напрежението от страна на САЩ

Реакцията на Копенхаген последва изявление на американския президент Доналд Тръмп, според когото Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания, поради стратегическото значение на Арктика. Вашингтон отправи упреци към датската страна за недостатъчни инвестиции в сигурността на региона и предупреди, че американските войски могат да бъдат изтеглени от Европа. По време на двустранна среща с турския президент Реджеп Ердоган, Тръмп посочил, че именно отказът на европейските съюзници да подкрепят намеренията му за Гренландия е навредил на отношенията му с НАТО, допълвайки, че приносът на САЩ срещу Русия не ги задължава да продължават да харчат средства за държави, които се противопоставят на идеите им.

Българската позиция по геополитическия казус

Темата в Анкара бе коментирана и от българския премиер Румен Радев. Той заяви, че Европа трябва да защити правото на местното население в Гренландия само да определя своето бъдеще. Радев допълни, че островът и в настоящия момент предоставя възможности за базиране на военна техника и съюзнически способности, като този процес би могъл да бъде допълнително разширен в бъдеще.