Европейският парламент прие мащабни промени в правилата за самолетните пътувания, които ще ускорят процедурите за обезщетяване, ще гарантират безплатни съседни места за децата и ще задължат авиокомпаниите да включват ръчния багаж в първоначалните тарифи. Новата уредба, гласувана в Страсбург, актуализира досегашните разпоредби от 2004 г., за да осигури максимална защита при закъснения, анулирания или отказан достъп до борда.

Новите данни за споразумението между институциите в Брюксел бяха оповестени официално от пресцентъра на ЕП, информира Plovdiv24.bg. Всички ключови текстове бяха потвърдени от членовете на ЕП с огромно мнозинство от 646 гласа "за", 12 "против" и 3 "въздържал се". Нормативният акт придоби популярност като регламента "Новаков“ на името на българския евродепутат Андрей Новаков, който действа като основен преговарящ и вносител от страна на Европарламента.

Безплатни места за семействата и край на скритите такси

Едно от най-важните подобрения в регламента е забраната за разделяне на семейства с деца при разпределението на местата в салона. Въздушните превозвачи вече са длъжни без допълнително заплащане да настаняват на съседна седалка всеки пътник, придружаващ дете на възраст под 14 години. Това право се разпростира автоматично и за бременни жени, както и за пътници с увреждания и намалена подвижност. Пътниците с ограничена мобилност вече ще имат право на обезщетение и съдействие, ако изпуснат връзка заради пропуск на летищните служби.

Всички авиокомпании, посредници и онлайн търсачки се задължават да показват крайните цени с включен ръчен багаж (малка чанта или раница като лична вещ) още в началото на процеса на резервация, с цел пълна прозрачност. Операторите обаче запазват правото си да предлагат и по-евтини тарифи за хора, които изрично избират да пътуват изцяло без ръчен багаж. Занапред се забранява начисляването на такси за коригиране на правописни грешки в имената или за отпечатване на бордна карта на летището, като хората ще я получават веднага при регистрация без изискване за профил или приложение. Освен това, при закупуване на двупосочен билет, пътниците ще могат да ползват обратния полет, дори и да не са се качили на първия, без наказателни такси.

Автоматично връщане на пари и твърди суми за закъснения

Евродепутатите успяха да защитят правото на блокираните пасажери на пълно възстановяване на средствата или пренасочване по алтернативен маршрут при отмяна на полет. Процедурите се улесняват драстично – хората, избрали парично възстановяване, ще го получават автоматично. Всички потърпевши ще разполагат с ясни инструкции в рамките на 4 дни от проблема, независимо дали имат потребителски профил.

Правото на финансово обезщетение се задейства при закъснения над три часа, при отмяна по-малко от 14 дни преди полета или при отказан достъп на борда (овърбукинг). Нивата на компенсация се запазват спрямо дължината на полета:

250 EUR за разстояния до 1500 км;

400 EUR за полети в рамките на ЕС над 1500 км и всички останали дестинации между 1500 и 3500 км;

600 EUR за всички по-далечни дестинации.

Авиокомпаниите ще имат право да намалят тези суми наполовина за най-дългите полети, само ако осигурят алтернативен маршрут и закъснението до крайната точка не надвишава четири часа.

Извънредни обстоятелства и задължителна грижа на летището

Превозвачите ще бъдат освобождавани от плащане на компенсации единствено ако докажат, че проблемите са причинени от събития извън техния контрол. Новият регламент въвежда отворен списък с такива форсмажорни обстоятелства, сред които влизат природни бедствия, военни конфликти, лоши метеорологични условия, стачки на летищните оператори и наземното обслужване или смущаващи реда пътници.

Дори и в тези ситуации обаче, компаниите са длъжни да полагат грижи за пътниците на терминала. Това включва раздаване на напитки на всеки два часа, храна след третия час и осигуряване на хотелско настаняване при големи закъснения (до три нощувки при извънредни обстоятелства).

Срокове за реакция и следващи стъпки за влизане в сила

Пътниците ще имат на разположение девет месеца, за да предявят официално своите претенции към авиокомпанията. От своя страна, превозвачът разполага с фиксиран срок от 30 дни, в който трябва да изплати дължимото обезщетение или аргументирано да се позове на форсмажорни обстоятелства, като посочи и процедурата за подаване на последваща жалба.

"Днешното гласуване е победа – както за пътниците, така и за европейската авиация. След повече от 13 години застой най-накрая заместваме несигурността с ясни правила, по-силни права и доверие. Когато хората се качват на самолет, правата им няма да остават на заден план", коментира вносителят Андрей Новаков. Позицията му бе споделена и от заместник-председателя на комисията по транспорт и туризъм Виргиниюс Синкевичюс, който потвърди, че новите текстове носят по-висока сигурност за най-уязвимите групи.

След одобрението от страна на Парламента на трето четене, временното споразумение трябва да бъде финализирано и от Съвета на ЕС до началото на август 2026 г. Регламентът ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС, а държавите членки и авиокомпаниите ще имат срок от една година за техническото му внедряване.