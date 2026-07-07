Гърция въведе финансови стимул за гражданите и чуждестранните туристи, които могат да получат парична награда от 100 до 3000 евро, ако подадат сигнал за фалшива или нерегистрирана касова бележка. Мярката се прилага от Независимия орган за публичните приходи (AADE) с цел да се ограничат измамите и укриването на обороти в южната ни съседка.

Сигналите се изпращат изключително лесно през мобилното приложение Appodixi, което сканира QR кода на документа и проверява регистрацията му в данъчната система. Тази инициатива надгражда популярната кампания "Apodixi Please", насърчаваща потребителите винаги да изискват отчетен документ при покупка. До момента чрез приложението са подадени над 200 000 сигнала, довели до разкриването на мащабни данъчни нарушения.

Затягане на контрола и дигитална връзка в туризма

Успоредно с дигиталната кампания, гръцките власти засилиха физическите проверки в ключовите туристически райони. Всички касови апарати в страната вече са свързани директно с информационната система на данъчната администрация. Целта на пълната интеграция е да се свие обхватът на сивата икономика и да се гарантира, че всяка една продажба се отчита в реално време съобразно законодателството.

Как работи моделът на дигитален инспекторат

Механизмът е максимално опростен за потребителите. След заплащане на кафе, гирос, вечеря в таверна или наем за шезлонг на плажа, клиентът изисква своята касова бележка и сканира нейния QR код с мобилния си телефон. Ако проверката установи липса на регистрация и данъчните власти потвърдят нарушението, държавата изплаща съответното възнаграждение. По този начин обикновеният посетител се превръща в директна част от контролната система за честна търговия.

Атина привлича туристите като съюзници срещу измамите

Прилагането на този подход в Гърция не е случайно, тъй като страната посреща десетки милиони туристи годишно, а летните обороти в сектора на услугите и търговията достигат рекордни нива. Вместо да преследва всеки нарушител поотделно, Атина превърна милионите туристи в свои съюзници. Когато търговците са изправени пред клиенти с телефони в ръка, готови да проверят всеки касов бон, опитите за спестяване на данъци намаляват драстично. В крайна сметка най-печелившият сувенир от почивката може да се окаже именно касовата бележка в джоба.