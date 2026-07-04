Русия съобщи, че нейните сили са превзели град Константиновка в украинската Донецка област, който се определя като ключова крепост в източната част на страната.

Обявлението беше направено по време на среща на висши руски военни командири с президента Владимир Путин. Срещата се е провела в неразкрит команден щаб на руските военни операции в Украйна, съобщава Reuters.

По време на заседанието началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов заяви, че улични боеве се водят близо до Лиман, като допълни, че освобождаването на града е близо до приключване и че той има важно административно и логистично значение. Той също така заяви, че руските сили провеждат настъпателни операции в Донецката народна република и че са превзели редица населени места.

Герасимов каза още, че през юни са били "освободени“ 29 населени места и 636 квадратни километра територия, а от началото на годината руските сили са поели контрол над 133 населени места и над 3000 квадратни километра територия.

В изказване пред командирите президентът Владимир Путин заяви, че "колкото повече удари противникът се опитва да нанася по цивилни обекти, толкова по-голяма зона за сигурност ще трябва да бъде създадена в прилежащите територии“.

В друг доклад командирът на Южната групировка сили Сергей Медведев също е информирал президента за развитието на бойните действия.

В текста на руската страна се посочва, че превземането на Костантиновка би дало възможност за по-нататъшно настъпление по ключова отбранителна линия в района на Славянск, Краматорск и Костантиновка.

Руски представители твърдят още, че украинската страна провежда информационна кампания относно ситуацията на фронта, включително чрез представяне на територии като "сива зона“.