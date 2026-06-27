Съединените щати удължиха до 25 юли срока на лиценза, който позволява на чуждестранни компании да преговарят за закупуване на активите на руската компания "Лукойл" зад граница. Решението идва на фона на наложените международни санкции срещу руския енергиен сектор и съобщенията за една от най-мащабните украински атаки с дронове на руска територия.

Решението на САЩ за международния лиценз

Първоначално издаденото разрешение за преговори беше валидно до 17 януари, след което срокът му бе променян и удължаван няколко пъти последователно до утре, 27 юни. Тъй като "Лукойл" и най-големият руски производител на петрол "Роснефт" се намират под строги международни санкции заради войната в Украйна, Вашингтон използва тези механизми с цел оказване на икономически натиск върху Русия за започване на мирни преговори.

Масирана атака с дронове в Русия

Междувременно властите в Москва съобщиха за провеждането на една от най-големите досега украински атаки с безпилотни летателни апарати, при която са били обстрелвани 12 руски области, както и анексираният полуостров Крим. Руската противовъздушна отбрана е успяла да свали общо 660 дрона по време на масирания въздушен удар. Според официалните данни на местните власти, в резултат на атаките най-малко двама души са били убити, а над 10 други граждани са ранени.

Ответни руски удари по Харковска област

Успоредно с отразяването на нападенията на своя територия, Русия също предприе нови въздушни удари по обекти в Украйна. Под масиран обстрел от руска страна са били подложени град Харков, както и още 16 отделни населени места, намиращи се в едноименния Харковски регион.