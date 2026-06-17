Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че Вашингтон може да възстанови санкциите върху руския петрол като част от подновена кампания за натиск срещу Кремъл от страна на водещите икономики от Г-7, пише Politico.

САЩ бяха спрели санкциите върху руския петрол в опит да свалят глобалните цени на енергията, които рязко се повишиха в резултат на войната им с Иран, но цените на петрола паднаха, след като двете страни постигнаха примирие през изминалия уикенд.

"Махнахме санкциите, защото очевидно не целим да възпрепятстваме петрола. Но сме в позиция да го направим скоро" , каза Тръмп пред репортери по време на срещата си с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед ал-Нахаян в кулоарите на тазгодишната среща на лидерите на Г-7 в Евиан ле Бен, Франция.

Изявлението на Тръмп дойде, след като лидерите от Г-7 и Европейския съюз се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски, за да обсъдят войната, която е в петата си година. Четирима европейски представители с пряко знание за разговорите съобщиха, че лидерите са се договорили да увеличат икономическия натиск върху Москва и да принудят руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори.

Тръмп каза, че се е срещнал с френския президент Еманюел Макрон и с украинския президент Володимир Зеленски, и добави, че планира да проведе двустранни разговори със Зеленски по-късно във вторник.

Преди началото на срещата някои европейски представители изразиха опасения, че Тръмп, вече освободен от голяма част от фокуса си върху Близкия изток, би могъл да осуети усилията за натиск върху Кремъл.

Италиански дипломат обаче заяви, че присъствалите на срещата във вторник сутринта са били единни "по въпроса за засилване на натиска върху Москва", а представител на ЕС каза, че "САЩ бяха много позитивни към Украйна по време на сесията".

Други членове на Г-7 придвижват собствените си мерки, насочени срещу Русия. Обединеното кралство наложи нови санкции в енергийния сектор на Москва в понеделник, докато Канада обяви собствени мерки след срещата между Зеленски и министър-председателя Марк Карни във вторник.

Тези санкции "ще бъдат насочени към общо 162 физически лица, образувания и плавателни съдове — всички активи на руската военна машина", съобщи канадското правителство.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи миналата седмица 21-вия пакет санкции на блока, който е насочен към банковия, енергийния и търговския сектор на Русия. В пакета, който в момента се договаря, е включено предложение за замразяване на настоящия таван на цените при покупки на руски петрол на 44 долара за барел.