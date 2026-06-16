Ето как е направен Законът за движение по пътищата в една скандинавска държава, от която можем да вземем пример. Репортер на Plovdiv24.bg направи проверка.

Най-големият страх за норвежките шофьори са многобройните ограничения, а с тях и високите глоби и дори отнемане на шофьорската книжка. Вижте какви са текущите цени на глобите.

Санкции за превишена скорост, когато е ограничена до 60 км/ч или по-малко:

до 5 км/ч – финансова санкция в размер на 800 крони (приблизително 78 EUR)

от 6 до 10 км/ч – финансова санкция в размер на 2100 крони (приблизително 205 EUR)

от 11 до 15 км/ч – финансова санкция в размер на 3800 крони (приблизително 370 EUR)

от 16 до 20 км/ч – финансова санкция в размер на 5500 крони (приблизително 535 EUR)

от 21 до 25 км/ч – финансова санкция в размер на 8500 крони (приблизително 827 EUR)

След превишаване на последната скорост, т.е. над 25 км/ч, може дори да загубим шофьорската си книжка. Конфискацията може да е временна, например за 3 седмици, но в зависимост от тежестта на нарушеното правило може дори да е за постоянно.

Санкции за превишена скорост, когато е ограничена до 70 км/ч или по-малко:

до 5 км/ч – финансова санкция в размер на 800 крони (приблизително 78 EUR)

от 6 до 10 км/ч – финансова санкция в размер на 2100 крони (приблизително 205 EUR)

от 11 до 15 км/ч – финансова санкция в размер на 3400 крони (приблизително 330 EUR)

от 16 до 20 км/ч – финансова санкция в размер на 4 700 крони(приблизително 457 EUR)

от 21 до 25 км/ч – финансова санкция в размер на 6400 крони (приблизително 622 EUR)

от 26 до 30 км/ч – финансова санкция в размер на 8500 крони (приблизително 826 EUR)

от 31 до 35 км/ч – финансова санкция в размер на 10 200 крони (приблизително 992 EUR)

Превишаването на ограничението на скоростта с 36 км / ч (или повече), както и преди, може да доведе до загуба на шофьорска книжка.

Съгласно закона максималната скорост на магистралата е 90 км/ч (на някои участъци може да е повече, така че трябва да се обръща внимание на знаците). Ако превишите тази скорост с 36 – 40 км/ч, можете да получите глоба в размер на 10 650 крони (около 1035 EUR).

Друго нарушение, за което можете да получитe глобa в Норвегия, e преминаване на червено. Това се наказва с глоба от 6800 крони (приблизително 661 EUR). Ако някой се опита да съкрати пътя, докато шофира в града и кара в друга лента, например по бус лентата, ще бъде изправен пред глоба от 5500 крони (около 535 EUR).

Ако шофьорът е загубил шофьорската си книжка и все още управлява колата, глобата може да бъде от 8 000 до 9 500 крони (от приблизително 778 EUR до 924 EUR ). В Норвегия има наказания и за шофиране без книжка, която шофьорът е забравил да вземе със себе си. Забравилите ще получат санкция на стойност 500 крони (около 50 EUR).

В Норвегия също е важно да платите глобата си навреме, в противен случай може да бъдете затворени. Например, ако глобата е над 10 000 норвежки крони и не извършите плащането навреме, може да се окажете в затвора за 20 дни. Ако осъденият закъснее с плащането на наказанието повече от 3 години, държавата може да събере дължимата сума от неговата заплата или спестявания. Присъдата затвор е крайна мярка.

Също много строго се наказва и неспазването на знаците:

“Забранено е влизането","Еднопосочно движение", “Такси", "Участък от пътя в ремонт“ – 5 500 NOK (535 EUR)

шофиране на забранени места, например по тротоар, велосипедна алея, крайбрежна алея, шофиране в зони без движение – 4200 NOK (410 EUR)

управление на превозно средство под 3,5 тона, ако ръчната спирачка не работи – 2600 NOK (253 EUR)

управление на МПС над 3,5 тона, при неработеща ръчна спирачка – 5 250 NOK (510 EUR)

Заслужава да се спомене, че от 1 юни 2020 г. разпоредбите в Норвегия станаха по-строги за чужденци, така че при по-драстично нарушение можете дори да бъдете изгонени от страната, ако пребивавате там с постоянно или временно разрешително.