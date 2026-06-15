"Пътна полиция" в Гърция призовава за внимателно шофиране, ако пътувате в Пелопонес, тъй като има паднали скали по пътищата след снощното земетресение в Патра, Каламата и части от Атина с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер.

Земетреснието с магнитут 5,3 по скалата на Рихтер бе регистрирано в 21.17 ч. снощи в Южна Гърция. Епицентърът е в морето, на 19 км югозападно от град Пилос, на югозападния бряг на полуостров Пелопонес, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

По данни на Геодинамичният институт в Атина, трусът е с дълбочина 8 км, на 18 километра от село Метони. За сега няма информация за пострадали.