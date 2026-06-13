От 10 юли 2027 г. в Европейския съюз ще започне да действа единен максимален лимит за големите плащания в брой. Съгласно Регламент (ЕС) 2024/1624 фирмите и професионалните търговци няма да могат да приемат или извършват плащания в брой на стойност 10 000 евро или повече.

Мярката е част от европейския пакет за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и ще се прилага при сделки за стоки и услуги, когато поне една от страните участва в тях в рамките на своята стопанска или професионална дейност.

Кои плащания ще бъдат засегнати

След влизането на регламента в сила автокъщи, строителни компании, магазини за бижута и други търговски обекти няма да могат да приемат плащания в брой от 10 000 евро или повече. За такива сделки ще трябва да се използват проследими методи на плащане, като банков превод, банкова карта или други електронни средства.

Проверка на клиента при суми над 3000 евро

Новите правила предвиждат и допълнителни изисквания за операции между 3000 и 10 000 евро. В тези случаи търговците и останалите задължени лица ще трябва да идентифицират клиента и да съхраняват необходимата информация съгласно законодателството за предотвратяване на изпирането на пари.

Какво остава извън обхвата на регламента

Ограничението няма да се прилага за сделки между частни лица, когато нито една от страните не действа като търговец или предприемач. Така например продажбата на употребяван автомобил между двама граждани няма да попада под европейската забрана, освен ако националното законодателство не предвижда по-строги правила.

Парите в брой не се забраняват

Европейските институции подчертават, че регламентът не цели премахване на парите в брой. Гражданите ще могат свободно да теглят, съхраняват и използват налични средства в ежедневието си. Целта е да бъдат ограничени големите анонимни търговски плащания и да се повиши прозрачността на финансовите операции.

Гърция запазва по-строги ограничения

В Гърция новите европейски правила няма да доведат до съществена промяна, тъй като страната вече прилага по-строг режим. В момента плащанията за стоки и услуги над 500 евро трябва да се извършват по електронен път. Това означава, че и след 2027 г. гръцкият лимит ще остане значително по-нисък от общоевропейския, освен ако националното законодателство не бъде променено.

Целта на новите мерки

Според европейските институции ограниченията са насочени към по-ефективен контрол върху големите финансови операции и намаляване на възможностите за укриване на средства с незаконен произход. Очаква се единният лимит да улесни прилагането на общите правила в целия Европейски съюз и да засили борбата срещу финансовите престъпления.