Само четири дни преди крайния срок за съставяне на правителство Румъния затъва все по-дълбоко в политическа криза. Определеният за премиер евродепутат Еужен Томак претърпя сериозен удар в четвъртък, когато една от големите партии в страната отказа да го подкрепи. Томак има конституционен срок до 14 юни да представи кабинет — в противен случай президентът Никушор Дан ще трябва да започне отначало преговорите за коалиция или да търси нов технократичен лидер. А на хоризонта се задава нещо много по-страшно от поредния провал: загуба на около 11 милиарда евро европейско финансиране.

Как се стигна дотук

Кризата започна през май, когато центристката коалиция в Букурещ падна след вот на недоверие. Президентът Никушор Дан реагира, като определи Томак — член на Европейския парламент от групата "Обнови Европа" — да състави технократично правителство. Замисълът беше експертен кабинет да изведе страната от безизходицата. Само че този план вече се пропуква.

Третата по големина партия казва "не"

В четвъртък третата по големина политическа сила в страната, Националлибералната партия, обяви, че няма да подкрепи Томак. Според либералите това решение няма политическата подкрепа, необходима за прокарване на нужните реформи.

Лидерът на партията Илие Боложан беше особено остър: технократичното правителство е "фасадна формула, която освобождава Социалдемократическата партия от отговорността за ситуацията, до която се стигна". Атаката има ясен адрес — именно социалдемократите инициираха майския вот на недоверие, при това в съюз с крайнодясната партия "Алианс за обединение на румънците".

Защо часовникът тиктака толкова силно

Залогът далеч надхвърля персоналните битки. Румъния се бори с най-високия бюджетен дефицит в целия Европейски съюз. Ако страната не завърши ключови реформи до август, рискува да изгуби около 11 милиарда евро европейско финансиране, а ако публичните финанси не бъдат овладени скоро, анализаторите се опасяват от понижение на кредитния рейтинг непосредствено след това.

Самият Томак призова за отрезвяване: "Днес залогът не е кой на кого чете лекции. Залогът е дали ще успеем да пробием безизходицата и да предложим на страната функциониращо правителство, стабилност и ясна посока", заяви той в отговор на решението на либералите.

Капанът, в който е попаднал президентът

Изходните пътища на Дан са малко и всеки от тях е труден. Румънските медии съобщават, че при провал на Томак президентът обмисля да възстанови рухналата коалиция — но политически пробив изглежда далечен. Дан вече очерта приоритетите си: "Интересът на страната трябва да има предимство. Мандатът ми е, първо, да запазя прозападната посока на Румъния и, второ, да предотвратя възможен икономически колапс."

Тук е и капанът. Ако след 60 дни и два неуспешни опита за съставяне на кабинет правителство няма, конституцията позволява на Дан да насрочи предсрочни избори. Проблемът: социологическите проучвания сочат огромна преднина за крайнодясната "Алианс за обединение на румънците" — което прави изборите път, по който президентът почти сигурно не иска да тръгне. Томак вече се зарече да не съставя правителство с крайнодясната партия, а решението на социалдемократите да се съюзят с нея през май предизвика смут в Брюксел, видял в това пробив в "санитарния кордон" срещу крайните сили.

Така, на четири дни от крайния срок, Румъния остава заклещена между разпадаща се коалиция, технократ без мнозинство и крайна десница, която чака на вратата.