Европейският съюз залага бъдещето на енергийната си система на северноафриканското слънце. Във вторник Европейската комисия обяви, че влага 5 милиарда евро от европейски средства във ВЕИ проекти в Северна Африка и Близкия изток, чийто ток да захранва обратно европейската мрежа. Идеята е соларни панели в огряната от слънце Сахара и вятърни турбини по южните и източните брегове на Средиземно море да произвеждат електроенергия, която след това да се пренася по подводни кабели високо напрежение до мрежата на Европа и да замени вносните изкопаеми горива по пътя към климатичните цели на блока.

€5 милиарда, които да привлекат €25 милиарда

Замисълът на Комисията е публичните пари да послужат като магнит за частни инвестиции. Очакването е първоначалните 5 милиарда евро да мобилизират до 25 милиарда евро вложения в слънчева и вятърна енергия, водород, електропреносни мрежи и други чисти технологии до 2035 г.

Енергийният комисар Дан Йоргенсен обвърза инициативата директно с цената на зависимостта от горивата. "Сметката на ЕС за внос на изкопаеми горива се е увеличила с над 47 милиарда евро през последните 100 дни, но без нито един допълнителен молекул енергия", заяви той на пресконференцията. По разчетите на Комисията до 2035 г. проектът, наречен T-MED, ще подкрепи изграждането на поне 15 гигавата нова възобновяема мощност, ще създаде над 100 000 работни места и ще засили електрическите връзки през Средиземно море.

Отговорът на войната в Иран

Стартът на инициативата идва в момент, в който Европа отново е изправена пред нестабилност на световните енергийни пазари заради войната в Иран. Йоргенсен свърза двете директно, аргументирайки, че последните събития отново са оголили рисковете от залога на изкопаеми горива. "Енергийната ни сигурност трябва да стъпва на електрифицирани системи, основани на чиста енергия, модерни мрежи и повишена свързаност", подчерта той.

Потенциалът е огромен. По данни на Брюксел Северна Африка и Близкият изток разполагат с около 2300 гигавата възобновяем капацитет — повече от два пъти настоящата инсталирана мощност на целия ЕС. Слънчевата и вятърната енергия там могат да се произвеждат с 30 до 40 процента по-евтино, отколкото в Европа.

Мащабът и сянката на минали провали

Предизвикателството обаче остава колосално. Собствените оценки на Комисията сочат, че за пълноценно усвояване на потенциала на региона ще са нужни далеч над 100 милиарда евро инвестиции до края на десетилетието — а официалните лица признаха, че целта от 25 милиарда е едва начало. За запълване на разликата от септември ще заработи нова инвестиционна платформа T-MED, която да събере правителства, банки за развитие, разработчици на проекти и частни инвеститори. Успоредно Брюксел ще настоява партньорските държави да опростят разрешителните процедури, да подобрят достъпа до мрежите и да укрепят регулаторната рамка.

Тук идва и предупреждението от историята. Инициативата напомня стратегия, която Европа вече е преследвала. Преди повече от десетилетие проектът Desertec се опита да впрегне северноафриканското слънце и да го изнесе към Европа — но въпреки ранния ентусиазъм се провали заради политическа несигурност, финансови затруднения и притеснения за цената на новата инфраструктура. Подобни проекти се сринаха и другаде по света: австралийският Sun Cable, който обещаваше да захранва Сингапур с австралийско слънце през най-дългия подводен електрически кабел в света, така и не се състоя.