Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че американските военни са провели тайна операция, целяща да осигури безопасното преминаване на търговски кораби и петролни танкери през Ормузкия проток. По думите му мисията е довела до транспортирането на над 100 милиона барела петрол през стратегическия морски коридор.

Информацията беше публикувана от Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Той заяви, че през предходния месец е разпоредил провеждането на операция в подкрепа на търговското корабоплаване в района. Според него действията са били предприети, след като Иран е ограничил достъпа до Ормузкия проток, което той свърза с атаките на Съединените щати и Израел.

Тръмп посочи, че резултатът от операцията е успешното преминаване на повече от 200 търговски съда.

"Днес съм доволен да съобщя, че тези усилия доведоха до преминаването на повече от 100 милиона барела петрол“, написа той.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол, свързващ Персийския залив с Оманския залив и Арабско море.

В публикацията си Тръмп заявява още, че Съединените щати упражняват контрол над протока. Към момента не бяха предоставени допълнителни официални подробности за характера и мащаба на обявената операция.