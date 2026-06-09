Европейската комисия възнамерява отново да постави сред основните си приоритети отпадането на сезонното преместване на часовниците. Това заяви европейският комисар по транспорта Апостолос Дзидзикостас след срещата на транспортните министри на страните от Европейския съюз, проведена в Люксембург.

Според него практиката за преминаване между астрономическо и лятно часово време вече не отговаря на съвременните нужди и създава повече неудобства, отколкото ползи. Дзидзикостас подчерта, че промяната на часовото време оказва негативно влияние върху здравето на гражданите, води до объркване и затруднения в различни икономически дейности, без да допринася съществено за намаляване на енергийното потребление.

По думите му Европейският съюз се нуждае от устойчиво и практично решение по въпроса. Той отбеляза, че част от държавите членки са поискали допълнителни данни и анализи, които да подкрепят необходимостта от окончателна промяна. В тази връзка Европейската комисия е стартирала проучване през февруари, като резултатите ще бъдат представени след приключването му.

Комисарят коментира и преговорите за актуализиране на правилата, свързани с правата на пътниците при въздушен транспорт. Според него през последните дни е постигнато значително сближаване на позициите между Европейската комисия, Европейския парламент и държавите членки, като се очаква още тази седмица да бъде направена важна крачка към окончателно споразумение.

В изказването си Дзидзикостас акцентира и върху необходимостта от подобряване на военната мобилност в Европа. Той посочи, че за целта са нужни по-добра инфраструктура, координация между държавите и по-ефективни административни процедури. Според него постигането на общо решение в тази област има стратегическо значение за сигурността на Съюза.

Сред останалите приоритети комисарят открои развитието на железопътния сектор. По негови думи Европейският съюз трябва да инвестира повече в модерни системи за безопасност по железопътните линии, да насърчава производството на нови влакове и да подобрява условията за товарните железопътни превози.