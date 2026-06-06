НАТО обмисля нов ангажимент за военно финансиране на Украйна в размер на 70 милиарда евро, който да бъде обявен на срещата на върха на алианса в Анкара през юли, съобщи POLITICO, позовавайки се на четирима дипломати от пакта. Предложението, разпространено от Германия миналия месец, включва и нов механизъм за прозрачност на финансирането — отговор на недоволството на някои държави, че носят непропорционално голяма част от разходите за подкрепата на Киев.

"Ключовото е от Анкара да излезе твърд ангажимент за продължаване на решаващата подкрепа за Украйна на устойчива и по-справедлива основа", коментира пети високопоставен дипломат от НАТО пред изданието.

САЩ извън играта, Европа търси нов модел

Съюзниците бързат да укрепят подкрепата за Украйна повече от четири години след началото на пълномащабната руска инвазия — и в момент, в който според редица експерти Киев накланя баланса на войната в своя полза. Контекстът обаче е променен из основи: при президента Доналд Тръмп Съединените щати спряха почти цялата нова военна помощ и днес единствено продават оръжие на Киев, финансирано от други съюзници.

Числата го потвърждават. Според доклад на института "Кил", публикуван в четвъртък, между януари и април европейските държави са отделяли по 2 милиарда евро месечно военна помощ за Киев — леко понижение спрямо 2,4-те милиарда месечно за същия период на 2025 г. Американска военна помощ за периода докладът не отчита изобщо.

Зеленски: Дайте ни "Пейтриът" — Иран изпразни складовете

В сряда украинският президент Володимир Зеленски, говорейки редом с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, призова Европа да достави повече прехващачи за системите "Пейтриът", критични за унищожаването на руските балистични ракети. По думите му доставките се бавят заради изчерпани запаси, свързани с войната в Иран — анализатори оценяват, че САЩ и съюзниците им от Залива са изстреляли хиляди от точно онези противовъздушни ракети, от които Украйна отчаяно се нуждае.

Подкрепата за Украйна се очертава като една от централните теми на срещата на лидерите на НАТО на 7 и 8 юли.