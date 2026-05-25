Ситуацията на фронта в Украйна е стабилизирана, а позициите на Киев са по-силни благодарение на иновативните технологични решения, масовото използване на дронове и ударите със среден и дълъг обсег. Това обяви днес украинският президент Володимир Зеленски в официално обръщение в своя канал в Telegram, съобщава РБК-Украйна.

Държавният глава разкри, че през последните часове е провел интензивни разговори за противовъздушната отбрана (ПВО) на Украйна с френския президент Еманюел Макрон, с премиера на Норвегия и с президента на Финландия.

Глобалният дефицит и иранската следа

''Противобалистичните ракети в момента са дефицит в световен мащаб поради войната с Иран. Ние обаче сме длъжни да търсим варианти. На фронта позициите ни вече са по-силни благодарение на смелостта на нашия народ, технологиите и активната ни отбрана. Резултатите ни през тази година са по-високи от преди, което ясно се потвърждава и от хленченето на така наречените руски военни експерти'', посочи Зеленски.

Президентът обаче призна, че към момента няма напредък в преговорите със Съединените щати относно разширяването на съвместното производство на системи за противоракетна отбрана. Поради тази причина Киев залага на алтернативен план.

''Опитваме се максимално да ускорим този процес в Европа – да започнем да произвеждаме собствени противобалистични ракети на европейския континент в достатъчни количества. Благодаря на Еманюел Макрон и на всички партньори, които са готови да действат бързо. Ще продължим разговорите и с Америка'', допълни той.

Апел към Вашингтон

Зеленски използва националния празник на САЩ – Деня на паметта (Memorial Day), за да напомни на Вашингтон за ключовата му роля на световната сцена.

''Европа ни помага финансово, но ние се нуждаем и от лидерството на Съединените щати. Без Америка европейската свобода просто нямаше да съществува и XX век го доказа абсолютно ясно. Сега Русия води война срещу самия формат на свободна и обединена Европа. Без САЩ в момента е трудно за всички'', коментира украинският президент.

Той подчерта, че Украйна е предложила на Вашингтон пълно сътрудничество, включително споделяне на своя реален боен и технологичен опит от тази война, и в близките месеци Киев ще активизира дипломатическата си работа на всички нива в САЩ – от Конгреса до обществените лидери.

''Тази война трябва да бъде прекратена и това трябва да се направи с достойнство. Ролята на Америка, от която Русия истински се страхува, не трябва да бъде само на думи. Ролята на Америка трябва и може наистина да бъде лидерск'', заключва Зеленски.