Руският президент Владимир Путин пристигна тази вечер на двудневно държавно посещение в Пекин по покана на китайския държавен глава Си Цзинпин, съобщи агенция "Синхуа". Визитата се провежда по-малко от седмица след посещението на Доналд Тръмп в китайската столица и е общо 25-тото пътуване на Путин до азиатската държава.

Основни теми на преговорите и газовия проект

По информация на китайското външно министерство Владимир Путин и Си Цзинпин ще подложат на сериозен анализ двустранните отношения, сътрудничеството в различни сектори, както и актуални международни и регионални въпроси от взаимен интерес. Сред стратегическите акценти на срещата на върха е и проектът за изграждане на новия мащабен газопровод "Силата на Сибир 2“, чрез който се планира да се доставят значителни количества руски природен газ за нуждите на китайския пазар.

Икономическо партньорство в деликатен момент

Посещението се реализира в сложна ситуация за глобалните двустранни връзки, повлияна от кризите в Близкия изток и военните действия в Украйна. Москва продължава да бъде основен търговски партньор на Пекин, като двустранният стокообмен достигна рекордно високи нива след началото на инвазията в Украйна. Към настоящия момент Китай купува повече от една четвърт от целия руски износ, а мащабните покупки на руски суров петрол носят на Москва приходи за стотици милиарди долара. Тъкмо това постоянно задълбочаване на икономическата и политическата близост между двете страни провокира сериозна тревога сред държавите в Запада.

Позицията на Кремъл за двустранния диалог

Преди старта на официалните дискусии руският президент даде висока оценка на настоящите връзки между двете столици, като подчерта доверието и сигурността в отношенията им. Владимир Путин заяви, че днес сътрудничеството между Русия и Китай е достигнало безпрецедентно равнище, което се основава на атмосфера на взаимно разбирателство, водене на равноправен диалог и подкрепа по въпроси, свързани с основните държавни интереси, суверенитета и националното единство.