Потребителите не трябва да бъдат заблуждавани, когато продуктите съдържат по-малко количество, но се предлагат в същата опаковка. Това постанови Земният съд в Бремен по делото, заведено срещу производителя Mondelez във връзка с шоколадовите изделия "Milka“.

В конкретния случай производителят Mondelez е намалил през миналата година грамажа на някои шоколадови блокчета "Milka“ от 100 на 90 грама. Въпреки това опаковката, дизайнът и размерът са останали непроменени.

За потребителите промяната е трудно забележима на пръв поглед. Освен това информацията за количеството често остава скрита в търговската среда - например от картонени обвивки в рафтовете. Макар новото тегло да е формално посочено на предната част на опаковката, то не е достатъчно откроено и лесно може да бъде пропуснато.

Съдът прие основните аргументи на ищеца и постанови, че е налице заблуждение, т.нар. "относителна подвеждаща опаковка“.

Според мотивите на съда заблудата у потребителя възниква основно чрез сравнение със стария продукт, а не от самия дизайн на новата опаковка. Т.нар. "ефект на разпознаване“ при добре познатата опаковка прикрива реалната промяна в съдържанието.

Съдът подчерта, че не може да се очаква от потребителите винаги внимателно да изследват цялата опаковка, за да откриват скрити намаления на количеството.

Според ищеца подобни практики представляват пропуск в регулациите и позволяват на производители да прилагат скрити увеличения на цените чрез намаляване на количеството.

Организацията, която е страна по делото, твърди, че решението ще има ефект върху цялата индустрия и настоява за законодателни промени.

Предлага се въвеждане на задължителен предупредителен етикет при намалено съдържание за период от поне шест месеца. Освен това се предлага опаковките да бъдат намалявани пропорционално при по-малко съдържание, за да се избегне подвеждане на потребителите.

Според критиците на практиката, компании като Mondelez използват "законова празнина“, за да намаляват количеството без ясно уведомление. Продуктите "Milka“ вече многократно са били посочвани като пример за така наречените "мошенически опаковки“ (Mogelpackung), а през 2025 г. "Milka Alpenmilch Schokolade“ е била избрана за "Mogelpackung на годината“ от потребители.