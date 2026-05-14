След месеци на напрежение, лидерите на САЩ и Китай застанаха един до друг в Пекин за среща, която може да определи посоката на света до края на десетилетието. Официалната програма започна с военни почести и химни, но същинската драма се разигра зад затворените врати на китайския парламент.

"Капанът на Тукидид“: Историческото предупреждение на Си

Във встъпителното си слово Си Дзинпин използва силна метафора, цитирайки древногръцкия историк Тукидид. Той постави въпроса дали една изгряваща сила (Китай) и една утвърдена суперсила (САЩ) са обречени на война, или могат да изградят нов модел на сътрудничество.

"Историята пита дали двете страни могат да преодолеят този капан и да осигурят стабилност на света“, подчерта Си.

Бизнес делегацията на Тръмп: Тежката артилерия от САЩ

Доналд Тръмп пристигна в Пекин с безпрецедентен състав от бизнес лидери. Присъствието им в "Голямата зала на народа“ не е случайно – Си лично обсъди икономическото бъдеще с тях: Илон Мъск (Tesla, SpaceX), Тим Кук (Apple), Дженсън Хуанг (Nvidia), Ръководството на Boeing

Тръмп не скри гордостта си: "Поканихме 30 от най-добрите бизнесмени в света и никой не отказа. Те дойдоха от уважение към Вас и Китай.“, посочи американският президент.

Критичните точки: Търговия, Технологии и Тайван

Въпреки любезностите пред камерите, дневният ред е нажежен до червено:

- Технологична война: Износът на редкоземни елементи от Китай срещу ембаргото на САЩ за високи технологии.

- Търговското примирие: Настоящият пакт изтича през есента на 2026 г., а Си приветства желанието на САЩ за "равнопоставеност“.

- Геополитика: Войната в Иран и нарастващите амбиции на Пекин спрямо Тайван са били в центъра на разговорите на разширените делегации.

- Символиката: От протокола до Храма на Небето

Експертите отбелязват два важни нюанса:

Изпращането на Хан Джън (фигура с церемониална власт) на летището подсказва, че Пекин може би залага повече на външния блясък, отколкото на готовността за реални отстъпки. След разговорите, двамата лидери посетиха комплекса от 15-и век, символизиращ връзката между Земята и Небето – знак за стремеж към висша хармония и дългосрочна перспектива.