Държавният секретар на САЩ Маркo Рубио отправи остри критики към част от съюзниците в НАТО заради отказа им да предоставят въздушни бази за евентуални американски операции срещу Иран. В интервю за Fox News той поставил под съмнение доколко Алиансът продължава да бъде полезен за Вашингтон, ако някои държави членки отказват съдействие в ключови моменти.

По думите му, една от основните причини САЩ да поддържат силно военно присъствие и ангажираност към НАТО винаги е била възможността американската армия да използва бази и инфраструктура на съюзнически държави при необходимост. Според него обаче отказите на определени партньори показвали, че част от страните в Алианса не са готови да подкрепят американските интереси, когато ситуацията го изисква.

Рубио дал за пример Испания, към която отправил най-сериозните критики. Той определил поведението на испанските власти като изключително разочароващо и намекнал, че подобни действия поставят под въпрос смисъла на съюзническите отношения. Според него се създавало усещане, че някои държави разчитат на защитата на САЩ, но не проявяват същата готовност да съдействат, когато Вашингтон търси подкрепа за собствените си стратегически цели.

На този фон американският държавен секретар отличил няколко страни като пример за надеждни партньори на САЩ. Сред тях той посочил Португалия, Полша, Румъния и България. По думите му тези държави демонстрирали готовност за бързо сътрудничество и подкрепа в рамките на Алианса.

Особено впечатление на Рубио направила реакцията на Португалия, която според него дала положителен отговор още преди американската страна да представи в детайли искането си.