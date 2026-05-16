Руският президент Владимир Путин ще посети китайския си колега Си Дзинпин на официално посещение в Пекин на 19–20 май, потвърди Кремъл в събота. Посещението идва само дни след като американският президент Доналд Тръмп беше в Китай за двудневна среща на върха на 14–15 май, която отбеляза първото посещение на американски президент в страната от близо десет години насам, пише Politico.

Пътуването на Путин ще съвпадне с 25-ата годишнина от Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Русия и Китай, който служи като основа на отношенията между двете държави.

Путин и Си "ще обсъдят текущи двустранни въпроси, начини за по-нататъшно укрепване на всеобхватното партньорство и стратегическото сътрудничество между Руската федерация и Китайската народна република, както и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси", се посочва в съобщение на Кремъл.

Руският лидер за последно посети Китай през 2025 г., когато подписа със Си редица споразумения, които задълбочиха икономическите връзки в области като енергетиката и технологиите. Китай е най-големият търговски партньор на Русия, след като Москва пренасочи икономическия си фокус към Азия в отговор на западните санкции, наложени заради пълномащабното нахлуване на Путин в Украйна.

По време на посещението си във вторник и сряда Путин ще обсъди също икономическо и търговско сътрудничество с китайския премиер Ли Цян.

Доналд Тръмп, от своя страна, не разкри много за икономическите резултати от пътуването си до Пекин, след една разтърсваща година за американско-китайските търговски отношения заради заплахи за нови мита. "Мисля, че от това произлязоха много добри неща", заяви Тръмп. "Сключихме фантастични търговски сделки, наистина в полза и на двете страни."