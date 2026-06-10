Пътниците на международното летище "Елефтериос Венизелос“ в Атина трябва да очакват закъснения на полетите днес и утре поради планирани периодични проверки на системите за прецизен подход, извършвани от Службата за гражданска авиация.

Техническите процедури, които са стартирали още вчера, ще се провеждат в сряда и четвъртък (10 и 11 юни) във времевия интервал от 15:00 до 18:00 часа, информира Plovdiv24.bg.

Причина за ограниченията в Атина

Специализираните инспекции са насочени към радиосредствата за прецизен подход и се изпълняват със съдействието на специализиран самолет. Тези контролни дейности са периодични и се провеждат на регулярни интервали на територията на всички летища за осигуряване на безопасността.

Очакван мащаб на закъсненията

В резултат на техническите тестове капацитетът за обслужване на пристигащите и заминаващите полети ще бъде временно намален. След 15:00 часа се очакват закъснения от 45 до 60 минути както при излитащите, така и при кацащите въздухоплавателни средства.

Поради наложеното ограничаване на въздушния трафик е възможно да се прояви и "ефект на доминото“, който допълнително да наруши и да окаже влияние върху целия график на полетите на летището.