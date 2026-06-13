Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че САЩ са нанесли удар срещу лидера на международната престъпна организация "Трен де Арагуа“ Хектор Ръстенфорд Гереро Флорес, известен като Ниньо Гереро. По думите му операцията е завършила със смъртта на издирвания престъпен лидер.

Изявлението на Тръмп

Новината беше обявена от Тръмп в социалната платформа Truth Social.

"Бързият и смъртоносен удар, извършен от американските военни сили срещу Ниньо Гереро бе координиран тясно с нашите приятели във Венецуела, с които работим много добре. В резултат на това терористите от Трен де Арагуа вече нямат безопасно убежище във Венецуела или където и да било другаде“, написа американският президент.

Той допълни, че операцията е осъществена в сътрудничество с екипа на Делси Родригес, която според текста е на власт във Венецуела след отстраняването на Николас Мадуро през януари.

Не е посочено мястото на операцията

В публикацията си Тръмп не уточнява къде е бил извършен ударът срещу Гереро, информира БТА. Към момента не са посочени допълнителни подробности за самата операция, нито информация за евентуални други участници в нея.

Коя е "Трен де Арагуа“

"Трен де Арагуа“ е международна престъпна организация, създадена във Венецуела, която развива дейност и в други държави от региона, включително Колумбия, Перу и Чили.

На 20 януари 2025 г. САЩ обявиха групировката за терористична организация. Решението беше част от изпълнителна заповед, подписана от Доналд Тръмп, с която започна процедура по определяне на различни наркокартели и международни престъпни мрежи като терористични организации.

Сравнение с "Ал Кайда“

По време на дебатите за имиграционната политика Тръмп нееднократно е сравнявал "Трен де Арагуа“ с организации като "Ал Кайда“, подчертавайки заплахата, която според него представлява групировката за сигурността на САЩ. Изявлението за смъртта на Ниньо Гереро идва на фона на продължаващите усилия на Вашингтон срещу международните престъпни организации, определени като терористични.