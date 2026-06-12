Украйна ще поиска от съюзниците си допълнителни 20 милиарда долара, за да затвърди временното си предимство на бойното поле срещу Русия, пише POLITICO, позовавайки се на високопоставен украински отбранителен служител. "Всички виждат, че Русия гори, а ние искаме да гори още повече, но ни трябва финансиране, за да го направим", заяви източникът, говорил при условие на анонимност. Искането ще бъде официално отправено на 18 юни, на следващата среща на Контактната група за отбрана на Украйна, известна като формата "Рамщайн", където съюзниците организират финансовата и военната помощ за Киев.

По 2 до 6 милиарда от държава

Темата вече е поставена от украинския министър на отбраната Михайло Федоров и други правителствени представители в серия от срещи с представители на Норвегия, Швеция, Германия и Канада. Сметката е разпределена предварително: от всеки съюзник ще се искат между 2 и 6 милиарда долара, докато се достигне целта от 20 милиарда. "Може да е помощ или заем", уточни служителят.

Контекстът на числата е красноречив. Отбранителният бюджет на Украйна за тази година е 4,4 трилиона гривни (85 милиарда евро), а исканите 20 милиарда долара идват отгоре. Страната вече харчи около 40% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, най-високият дял в света. Партньорските държави са поели ангажименти за 38 милиарда долара военна помощ за тази година, а допълнителните 20 милиарда биха доближили Киев до целта от 60 милиарда долара двустранна помощ, поставена от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Темата ще е централна и на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли, където украинският президент Володимир Зеленски ще присъства в съпътстващия формат.

За какво са парите: Дронове, ПВО и удари в дълбочина

Предназначението на исканата сума е разписано конкретно: противовъздушна отбрана, разширено участие в програмата PURL, ръководения от НАТО механизъм, по който съюзниците купуват американско оръжие за Украйна, както и още дронове, боеприпаси, средства за електронна борба, далекобойни способности и директни поръчки към украинските отбранителни компании.

Целта е продължаване на все по-опустошителните украински удари по Русия. През последните месеци Киев разгърна многослойна кампания: дронове с малък обсег превърнаха фронтовата линия в забранена зона, средният обсег удря руската логистика и транспортните мрежи, предизвиквайки растящ недостиг на гориво и доставки, а ударите в дълбочина поразяват заводи, рафинерии и пристанища навътре в руска територия. "Украинските безпилотни системи успешно действат на различни нива, от мисии на фронтовата линия до удари по ключови вражески цели на стотици километри в дълбочина", заяви Зеленски в четвъртък. Натискът вече принуди Владимир Путин публично да призове за укрепване на руската противовъздушна отбрана.

Москва: "Политическо самонараняване"

Реакцията от руска страна не закъсня. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова осмя призивите за ново финансиране.

Всеки път една и съща стара история, 'Киев има нужда от още пари'. Ако някой трябва да илюстрира термина 'политическо самонараняване', това е най-добрият пример , заяви Захарова

"Прозорецът се затваря"

Зад искането стои и стратегическо безпокойство, формулирано от украинския служител с необичайна откровеност: предимството е временно и Русия се учи бързо.