България няма да предоставя повече въоръжение на украинската армия. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти, аргументирайки се с тезата, че войната няма да бъде решена на бойното поле, а на масата за преговори.

На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжения. Тя има достатъчно много въоръжения, така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжения на украинската армия категоричен беше Стоянов.

Позицията се вписва в по-предпазливата линия, която очерта и премиерът Румен Радев само преди дни в Париж, предаде репотер на Plovdiv24.bg.

"Колкото и оръжие да се трупа, се губят само животи"

Министърът на отбраната обоснова решението с оценката си за характера на конфликта. По думите му в Украйна се води позиционна война, в която натрупването на въоръжение не носи пробив, а само нови жертви.

Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи заяви Стоянов.

Според него моментът изисква друг подход: "Време е да се седне на масата на преговорите. Време е да се търси справедлив мир, справедлив мир, който трябва да бъде определен от двете страни, които участват в конфликта."

Ролята на ЕС - важна, но не като посредник

Стоянов отдели внимание и на мястото на Европейския съюз в евентуален преговорен процес. Той определи ролята на ЕС като изключително важна, но изрази съмнение, че Съюзът може да бъде безпристрастен медиатор. Причината, посочена от министъра, е пряка: Европейският съюз така или иначе е подпомагал Украйна в нейните военни усилия, което му отнема позицията на неутрален арбитър.

Линията на кабинета "Радев"

Изказването на Стоянов не е изолирано. В същата посока се произнесе и премиерът Румен Радев по време на посещението си в Париж в края на май. Тогава той заяви, че България трябва да бъде много внимателна по отношение на военната и финансовата помощ за Украйна, като даде да се разбере, че подкрепата ще зависи от бюджетното състояние на страната.

Така двете изказвания очертават ясна линия на новото управление, по-сдържана подкрепа за Киев, акцент върху преговорите и обвързване на всяка бъдеща помощ с финансовите възможности на държавата. Дали тази позиция ще се запази при натиск от партньорите в ЕС и НАТО, предстои да покажат следващите месеци — особено на фона на дебатите за общо европейско финансиране за украинската отбрана.