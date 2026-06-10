Всяко следващо решение за предоставяне на помощ за Украйна – независимо дали военнотехническа или хуманитарна – ще бъде вземано по установения ред с решение на правителството и последващи дебати в Народното събрание. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова, след като стана ясно, че България спира безвъзмездното предоставяне на въоръжение от Българската армия за Украйна.

Решения според възможностите на страната

Петрова подчерта, че министърът на отбраната Стоянов вече е обяснил позицията на ведомството по темата.

Господин Стоянов обясни и вчера, и днес, че говори за случаи за военна помощ, идващи от Българската армия. Помощта за Украйна има различни направления. Тя е и хуманитарна помощ, и военнотехническа. Нека да оставим Министерството на отбраната да говори какви са възможностите на Българската армия. Мисля, че именно заради това говори министър Стоянов, заяви външният министър Петрова.

Военнотехническа и хуманитарна помощ

По думите й бъдещите решения ще се вземат по действащия ред и ще зависят от възможностите на страната.

"Бъдещи решения ще бъдат взети по установения ред във всяко едно направление – както от хуманитарна гледна точка, където България е помагала, така и от военнотехническа, каквито решения ще бъдат взети в зависимост от нашите възможности“, коментира тя.

Изявлението идва на фона на обявеното решение за прекратяване на безвъзмездното предоставяне на въоръжение от запасите на Българската армия за Украйна. Според Петрова всяка бъдеща форма на подкрепа ще бъде разглеждана и одобрявана поотделно от изпълнителната и законодателната власт.