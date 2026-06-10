Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров подаде оставка. За решението си той съобщи с публикация във Facebook, в която посочи липсата на политическо доверие като основна причина да се оттегли от поста.

Мотивите на Мавров

Подадох оставката си, тъй като без политическо доверие управлението е немислимо. Винаги съм избирал фактите пред внушенията, закона пред натиска и обществения интерес пред удобството. Позициите идват и си отиват, а името остава. Достойнството не се крепи на длъжности, написа проф. Мавров.

Към момента той не посочва други мотиви за решението си.

По-рано оставка подаде и управителят на НЗОК

По-рано днес оставка подаде и управителят на Националната здравноосигурителна каса доц. д-р Петко Стефановски. В съобщение до медиите той заяви, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи работата си начело на институцията.

Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, посочи Стефановски.

Равносметка за свършеното

В позицията си управителят на НЗОК отбелязва, че здравната система има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Той посочва като основни постижения на екипа си работата по дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса, подобряването на контролната дейност и предложенията за нейното оптимизиране.

"Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си“, заявява още доц. д-р Петко Стефановски.

С оставките на управителя и подуправителя на НЗОК ръководството на институцията остава без двамата си най-висши ръководители в рамките на един ден.