Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров подаде оставка. За решението си той съобщи с публикация във Facebook, в която посочи липсата на политическо доверие като основна причина да се оттегли от поста.
Мотивите на Мавров
Към момента той не посочва други мотиви за решението си.
По-рано оставка подаде и управителят на НЗОК
По-рано днес оставка подаде и управителят на Националната здравноосигурителна каса доц. д-р Петко Стефановски. В съобщение до медиите той заяви, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи работата си начело на институцията.
Равносметка за свършеното
В позицията си управителят на НЗОК отбелязва, че здравната система има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Той посочва като основни постижения на екипа си работата по дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса, подобряването на контролната дейност и предложенията за нейното оптимизиране.
"Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си“, заявява още доц. д-р Петко Стефановски.
С оставките на управителя и подуправителя на НЗОК ръководството на институцията остава без двамата си най-висши ръководители в рамките на един ден.
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