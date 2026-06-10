Първият демократично избран кмет на София след падането на комунизма проф. Александър Янчулев почина на 9 юни. Тъжната вест за кончината на знаковата фигура от българския преход бе съобщена от неговото семейство.

Строителният инженер, университетски преподавател и общественик ръководи столицата в един от най-трудните периоди за страната – началото на 90-те години, белязано от тежка икономическа и финансова криза, припомня Plovdiv24.bg.

От инженерството към обществената дейност

Александър Янчулев е роден на 7 октомври 1938 г. в София в семейството на журналиста Стефан Янчулев, който е представител на известния прилепски род Янчулеви. Бъдещият столичен градоначалник завършва Инженерно-строителния институт със специалност "Хидромелиоративно строителство“. Професионалният му път започва в системата на "Напоителни системи“ – първоначално в Пазарджик, а след това и в София. По-късно той се посвещава на академична кариера в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), където дълги години преподава организация на строителството и подготвя поколения български инженери.

Политическа роля след 1989 година

След падането на тоталитарния режим в България проф. Янчулев се включва активно в политическия живот на страната като част от Съюза на демократичните сили (СДС). През юни 1990 г. е избран за народен представител в Седмото Велико народно събрание. По време на престоя си в парламента той става част от символичния "Протест на тридесет и деветимата“ през лятото на 1991 г., изразявайки несъгласие с начина, по който протича политическият преход в страната.

Първият демократично избран кмет на София

На 13 октомври 1991 г. Александър Янчулев печели местните избори и застава начело на София като кандидат на СДС. Това са първите местни избори след края на комунистическия режим, при които кметовете се избират пряко от гражданите. Неговият мандат продължава от 1991 до 1995 г. и преминава изцяло в условията на тежка финансова нестабилност, хиперинфлация и силно ограничени възможности за държавни и общински инвестиции.

Възстановяване на символите на столицата

Въпреки сериозните финансови затруднения, управлението на проф. Янчулев оставя дълбоки символични и административни следи в историята на София. По негово време е възстановен историческият герб на столицата в първоначалния му вид. Създадено е и официалното знаме на София, върху което е изобразен възстановеният символ. Наред с това, с решение на Столичния общински съвет, 17 септември – денят на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София – е обявен за официален празник и Ден на София.

Кметуване в условията на криза

Годините, в които Александър Янчулев ръководи София, са сред най-сложните и тежки за градската среда след 1989 г. Столицата се сблъсква с хроничен недостиг на финансови ресурси, сериозни проблеми в инфраструктурата и редица обществени трудности. Особено голямо предизвикателство се оказва водната криза през 1994–1995 г., когато градът е принуден да премине през изключително тежък режим на водоснабдяване.

Независимо от тежките ограничения на времето, проф. Александър Янчулев остава в новата българска история като кмета, който пое управлението на София в самото начало на демократичния преход и даде ключов принос за възстановяването на градската идентичност, дух и символика. Поклон пред паметта му!