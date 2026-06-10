29-годишна бременна жена с близнаци в критично, животозастрашаващо състояние беше спасена в София благодарение на бързата и отлична колаборация между екипи от Националната кардиологична болница и СБАЛАГ "Майчин дом“. След тежка четиримесечна борба за живота им, младата майка и двете ѝ новородени бебета вече са изписани и се намират вкъщи при своето семейство.

Уникалният случай се превърна в прецедент, тъй като това е единствената описана в световната медицинска литература клинична проява на спасена бременна жена с близнаци с тежката диагноза аортна дисекация, съобщиха от Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом", информира Plovdiv24.bg. Предизвикателството пред специалистите е било огромно, тъй като при това специфично състояние и двуплодна бременност рискът за живота на тримата е бил абсолютно стопроцентов.

Внезапни симптоми и шокираща диагноза

Пациентката, която е от град Златица, е имала нормално протичаща бременност до момента, в който в 23-та гестационна седмица развива внезапен задух и остри болки в областта на гърдите и гърба. Първоначално жената приема симптомите като обостряне на нейни други хронични заболявания. Тъй като в същия ден има планиран преглед в София, тя посещава своя проследяващ акушер-гинеколог.

Поради видимо влошеното ѝ състояние, лекарят незабавно я насочва към спешния кабинет на СБАЛАГ "Майчин дом“. Там тя е приета от д-р Елена Пирнарева, която установява тежка артериална хипертония и веднага организира спешна допълнителна диагностика.

Пациентката е транспортирана по спешност в Националната кардиологична болница, където кардиологът д-р Боян Кунев поставя диагнозата аортна дисекация тип III по DeBakey. Това представлява остро разкъсване на аортата (най-големия кръвоносен съд в тялото) в нейната гръдна част – екстремно рисково състояние с непосредствена опасност за живота.

Иновативна операция без опасно рентгеново облъчване

След свикване на спешен мултидисциплинарен екип под ръководството на д-р Александър Александров, началник на Отделението по инвазивна кардиология в МБАЛ НКБ, лекарите вземат решение за извършване на ендоваскуларно протезиране. Това е минимално инвазивен метод за възстановяване на аортата чрез съдов достъп през бедрената артерия, без да се налага отворена хирургична интервенция.

Традиционните инвазивни процедури от този тип разчитат на рентгеново облъчване, за да могат специалистите да проследят точното позициониране на стента. Йонизиращото лъчение обаче крие огромни опасности за правилното развитие на плода. В този конкретен случай екипът на д-р Александров прилага щадяща стратегия за минимално облъчване, като напълно заменя "рентгеновите очи“ с прецизна ултразвукова навигация.

Битка за всяка гестационна седмица

Аортната дисекация при бременност е изключително рядка и води до майчина смъртност около 20–25% при навременно лечение, а при забавена диагноза тя надхвърля 80%. Допълнително усложнение в случая била ранната гестационна възраст на плодовете – едва 23 седмици и тегло около 400 грама към момента на интервенцията. Поради тази причина всяка спечелена седмица от бременността е била решаваща за шансовете им за оцеляване.

Младата жена остава хоспитализирана в Националната кардиологична болница, докато бременността ѝ се проследява ежеседмично от екипа на "Майчин дом“. Благодарение на координацията между двете болници бременността е успешно удължена с 8 седмици. Поради нарастващ риск за майката и децата, в 31-вата гестационна седмица лекарите пристъпват към спешно родоразрешение.

Раждането на Александър и Боян

На 31 март чрез оперативно родоразрешение се раждат близнаците Александър и Боян, тежащи съответно 1390 и 1200 грама. Те са кръстени на кардиолозите от МБАЛ НКБ, спасили живота на майка им.

Операцията е извършена от екип акушер-гинеколози, ръководен лично от изпълнителния директор на "Майчин дом“ проф. д-р Иван Костов, с участието на началника на Родилна клиника проф. д-р Асен Николов и д-р Елена Пирнарева. На място присъстват неонатолозите д-р Гергана Петрова и д-р Стефи Георгиева, неонатологичните акушерки Йорданка Йотова и Жени Димитрова, както и акушерката от Родилна зала Красимира Александрова.

Бебетата се раждат в критично състояние и са интубирани веднага. Те са поети от Клиниката по неонатология на СБАЛАГ "Майчин дом“, където са лекувани в продължение на повече от два месеца. В хода на лечението при едното недоносено дете се налага и допълнителна хирургична интервенция, която е извършена успешно в УМБАЛСМ "Пирогов“.

Щастлив финал след 4-месечна борба

Проф. Иван Костов коментира, че случаят е сред най-тежките спешни състояния както в кардиологията, така е в акушерството. След сърдечната интервенция екипът е трябвало да вземе изключително трудното решение дали да прекъсне бременността или да я проследи под строг контрол. Той определя крайния успех като най-голямата награда за лекарите след четири месеца денонощна битка за живота на тримата. Д-р Гергана Петрова допълва, че грижата за толкова екстремно недоносени деца изисква продължителни усилия и високоспециализиран подход.

Днес близнаците Боян и Александър вече са у дома заедно с родителите си и своята 4-годишна сестра. Семейството проведе специална среща с медицинските екипи от СБАЛАГ "Майчин дом“ и Националната кардиологична болница, за да благодари лично на своите спасители, с което официално се отбеляза щастливият край на този безпрецедентен медицински случай.