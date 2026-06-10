По-голямата част от страната е предупредена за утре, 11 юни, с жълт код за очаквани сериозни валежи, придружени с гръмотевици. Това показа справка на Plovdiv24.bg в сайта на НИМХ.

Днес след обяд над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, по Черноморието – между 23° и 26°, в София – около 30°.

Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но привечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°.

Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В петък с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България по-късно през деня – от североизток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна, да са значителни. Температурите ще се понижат значително и максималните ще са между 20° и 25°.