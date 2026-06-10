Националната агенция за приходите ще има нов изпълнителен директор в лицето на Борис Михайлов, който официално ще поеме поста от 11 юни. Той ще замени на длъжността досегашния ръководител Милена Кръстанова, която се освобождава от поста.

Промяната е част от кадрови решения в държавната администрация в последно време, информира Plovdiv24.bg. НАП е сред най-важните институции в страната, отговаряща за събирането на данъци и осигурителни вноски.

Опитът на новия ръководител

Новият директор ще поеме управлението на приходната агенция от утре, като той вече има опит на тази позиция, след като оглавява ведомството и през 2022 г., наследявайки тогава поста от Румен Спецов. Борис Михайлов е роден през 1959 г. в София и притежава две магистърски степени – по икономика от УНСС и по право. Специализирал е мениджмънт в САЩ и е преминал редица квалификационни курсове в България в областите на приватизацията, приватизационните фондове, както и на стоковите, фондовите и валутните борси.

В професионалната си биография Михайлов има натрупан стаж като ревизор в Министерството на финансите, данъчен инспектор и началник на отдел в данъчната администрация. Работил е като собственик и управител на консултантска фирма в сферата на финансите и правото, и има над 10-годишен опит като адвокат по данъчно и наказателно право. В периода от 10 юни 2021 г. до 4 март 2022 г. той е заемал и поста изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие“.