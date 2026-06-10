Административният съд във Варна отказа да спре премахването на оградата около комплекс "Баба Алино“. Магистратите оставиха без уважение искането на инвеститора – корпорация КУБ, за спиране на изпълнението на заповедта на Регионалната дирекция по горите – Варна за принудително премахване на огражденията.

Жалбата не е уважена

Жалбата е била подадена от инвеститора с искане да бъде преустановено изпълнението на заповедта до окончателното решаване на спора. Съдът обаче не е уважил това искане. С решението си Административният съд оставя в сила възможността действията по демонтажа да продължат.

Премахването започна в неделя

Демонтажът на металните съоръжения около комплекса започна в неделя, ден след изтичането на крайния срок, даден на инвеститора доброволно да премахне оградата. От корпорация КУБ са отстранили единствено рекламните винили, но не и металната конструкция, което наложи принудителното изпълнение на заповедта.

Действията продължават

След решението на съда премахването на огражденията около "Баба Алино“ продължава по разпореждане на Регионалната дирекция по горите – Варна. Към момента няма информация за промяна в предприетите действия по изпълнение на заповедта.