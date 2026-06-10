Среща между президента на Република Северна Македония Гордана Силяновска и президентът на България Илияна Йотова се проведе днес в София в рамките на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Силяновска пристигна в българската столица заедно с министъра на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски.

Продължение на разговора от Ереван

По думите на Силяновска срещата с Йотова е естествено продължение на разговора им по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван през май. Тя изрази очакване в рамките на форума да бъдат обсъдени съществени въпроси, като подчерта, че "няма нерешими проблеми“.

Позиция за конституционните промени

В отговор на въпроси на медиите дали и кога българите ще бъдат вписани в Конституцията на Северна Македония, Силяновска заяви, че подобни промени не зависят от президента.

Тя посочи, че действащата конституционна рамка гарантира права на различните общности в страната, включително възможности за образование на майчин език и политическо представителство. Силяновска направи и сравнение с разпоредби от българската Конституция, свързани с равенството на гражданите и ограниченията за политически партии, основани на етническа принадлежност или религия.

Призив за възстановяване на регионалното доверие

След форума в София президентът на Северна Македония публикува позиция във Facebook, в която акцентира върху необходимостта от възстановяване на духа на регионалното сътрудничество. Според нея в условията на геополитически промени и нарастващи предизвикателства пред сигурността, икономиката и обществата доверието, сплотеността и диалогът между държавите остават ключови за мира, стабилността и развитието.

Силяновска подчерта необходимостта от връщане към принципите, върху които преди три десетилетия е изграден процесът на регионално сътрудничество.

Позоваване на Георги Господинов

Президентът на Северна Македония цитира българския писател Георги Господинов, според когото "когато вратите на бъдещето се затварят, миналото се превръща в единствена родина“.

На тази основа тя предупреди за необходимостта от "дебалканизация чрез европеизация“ и заяви, че успехът на всяка държава трябва да бъде възприеман като успех за целия регион. По думите ѝ страните от Югоизточна Европа трябва да се конкурират чрез знания, иновации, култура и икономическо развитие, а не чрез блокади и разделения.

Муцунски: И двете държави губят от сегашната ситуация

По време на посещението си в София външният министър Тимчо Муцунски заяви, че Северна Македония е "заложник на некоректна и непринципна блокада“ по пътя си към Европейския съюз. Той посочи, че Скопие иска да обясни на българските си партньори, че от настоящата ситуация губят и двете държави – както политически и икономически, така и техните граждани.

"Най-лесният начин да продължим напред и да решаваме двустранните въпроси е България да отвори вратите и да позволи започването на преговорите. Въпросите, свързани с историята, идентичността и езика, не са тема, по която това правителство е готово да преговаря“, заяви Муцунски.

Акцент върху европейското бъдеще

Според външния министър между двете държави съществува високо ниво на недоверие, породено от натрупани спорове и негативни нагласи от миналото. Той подчерта, че Скопие желае да работи за по-позитивна атмосфера в отношенията с България и призова фокусът да бъде насочен към общото европейско бъдеще. Муцунски отбеляза още, че разширяването на Европейския съюз вече е не само технически процес, а стратегическа инвестиция в сигурността, стабилността и конкурентоспособността на Европа. По думите му Северна Македония изпълнява европейските реформи и е съобразила политиките си с общата външна и отбранителна политика на ЕС.