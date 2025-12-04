ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Радев: Вписването на българите в конституцията на РСМ ще ускори пътя на страната към ЕС
В срещата участваха представители на организации от градовете Битоля, Охрид, Скопие, Прилеп, Кавадарци и Кочани.
По време на срещата държавният глава подчерта, че дълг на всяка демократична държава е ефективно да защитава правата на всички свои граждани и да гарантира правото им на самоопределение. "Всички се надяваме интеграцията на РСМ да се случи възможно най-скоро, но това не може да е за сметка на правата на българската общност в страната“, подчерта Румен Радев. Във връзка с това държавният глава изрази надежда властите в РСМ да изпълнят час по-скоро Европейския компромис от 2022 г. и да впишат българите в своята конституция.
Президентът напомни, че именно българите от югозападната ни съседка за пръв път поставиха въпроса за ефективното гарантиране на техните права в собствената им страна и днес това е обща кауза не само на всички български институции, а и на Европейския съюз.
Представителите на българските организации изразиха надежда РСМ да не използва българската общност като алиби да не извършва необходимите реформи, които водят страната към ЕС. Те категорично се обявиха срещу идеята за конституционни промени с отложено действие или други условности, защото става въпрос за гарантирането на основни човешки права. Представителите на българските организации подчертаха също така, че като лоялни граждани на своята страна очакват от институциите в Скопие да им гарантират равни права и ефективна защита от дискриминация.
Те информираха за своите опасения относно протичащия в Скопие процес по разработване и приемане на План за действие за защита на правата на общностите, което е важен ангажимент на Северна Македония от приетия през 2022 г. Европейски компромис. Особено внимание обърнаха върху обстоятелството, че не са били включени в подготовката на този план от самото начало, както и от изключително краткия срок, в който внезапно са били призовани да предоставят оценки и предложения по този План.
Представителите на българските организации призоваха медии в България да не се ангажират само в случаите на най-остри посегателства срещу сънародниците ни в РСМ, но и с техните културни и обществени прояви, които са важни за хората и от двете страни на границата. Те изразиха надежда България да насърчи повече студенти от югозападната ни съседка да следват в българските университети, което е изключително важно за контактите между младите хора от двете държави.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Полицайката е била бременна от Георги в момента на случването на ...
21:32 / 04.12.2025
Един от най-великите българи, за когото малцина са чували, днес с...
21:22 / 04.12.2025
Йотова: Българските банки са готови за еврото
21:06 / 04.12.2025
Вижте какво се случва пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в...
20:50 / 04.12.2025
Съюзът на артистите иска оставките на Мариан Бачев и Тошко Йордан...
20:19 / 04.12.2025
Тук съм, защото ми писна: С каква цел протестират младите?
19:38 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS