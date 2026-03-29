Няма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край, нито марионетки, които да ги изпълняват. Това заяви днес премиерът на страната Християн Мицкоски, предава МИА.
Той заяви, че правителството няма да приеме промени в конституцията при условия, които "пряко засягат македонската идентичност, без ясна предвидимост и краен резултат от процеса".
"При нашия източен съсед политиците, за да приложат принципа на Живковизма, чакаха десетилетия да се родят политици от типа на тези, които бяха през последните седем години. Така че, ако трябва, и ние ще чакаме десетилетия. Но политики, които пряко влияят върху нашата идентичност, а от друга страна не предлагат предвидимост и ясен край на този процес, нямам намерение, докато съм министър-председател, на каквато и да е цена да влизам в такова приключение", заяви Мицкоски.
Говорейки за позициите на Европейския съюз, който настоява за включване на българите в Конституцията като условие за напредък, премиерът подчерта, че няма намерение да влиза в подобна политическа авантюра на всяка цена.
''Ние можем да влезем в авантюра. Не пренебрегваме слона, слонът е в стаята, тези предшественици го донесоха, но без да имаме ясен край, без да знаем какво получава македонската общност в България, без да имаме ясни заключения от Европейския съвет, ние не възнамеряваме да влизаме в никаква авантюра, която ще ни върне обратно в някакво друго политическо блато'', категоричен е премиерът.
Премиерът на Република Северна Македония подчерта още, че приоритет остават реформите и изпълнението на задълженията към Съюза. Според него целта е страната да остане сред водещите кандидати в процеса на европейска интеграция, но без компромиси, които биха застрашили националната позиция.
"Ние ще си свършим домашната работа. Нашата цел е да изпълним реформите и всичко, което върви с тях, да бъдем първи, ние да бъдем истинските лидери, както и правим, да изпълним всички онези планове за действие, сред които е и Планът за действие за малцинствата, всичко, което се иска от нас, ние да го изпълним. В другите аспекти, разбира се, сме най-добри, в сравнение с всички други страни от Западните Балкани, и съм убеден, че според юнския доклад и по отношение на реформите ще бъдем най-добри, сега вече сме рамо до рамо с най-добрите след януарския доклад, а през юни ще бъдем най-добри", обобщи той.
Мицкоски: Няма да има българи в конституцията ни
DrLaxslax
преди 1 ч. и 39 мин.
Като няма промени в конституцията, ЕС през крив макарон. Няма прошка.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.