Сръбската звезда Цеца Величкович скандализира северномакедонската публика, появявайки се на сцената в град Велес, обвита в българското знаме. Ето какво каза по този повод пловдивският адвокат Тодор Кръстев:



"Всичко това ме кара да направя два извода:



Първият е, че очевидно външното ни разузнаване работи чудесно, и втори, че просто жената е образована, познава историята и е любител на истината.



Не съм много по попфолка, а още по-малко по сръбския му вариант, но днес и утре по цял ден ще слушам Цеца Величкович. Жената просто трябва да бъде подкрепена, защото е на страната на истината".



