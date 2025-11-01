ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат от Пловдив: Днес и утре по цял ден ще слушам Цеца Величкович
"Всичко това ме кара да направя два извода:
Първият е, че очевидно външното ни разузнаване работи чудесно, и втори, че просто жената е образована, познава историята и е любител на истината.
Не съм много по попфолка, а още по-малко по сръбския му вариант, но днес и утре по цял ден ще слушам Цеца Величкович. Жената просто трябва да бъде подкрепена, защото е на страната на истината".
