© Сръбската звезда Цеца Ражнатович скандализира северномакедонската публика, появявайки се на сцената, обвита в българското знаме.



Това, което трябваше да бъде обикновен концерт в спортна зала "Гемиджии“ във Велес, се превърна в истинска драма, пише местният сайт "Аеродромци".



Сръбската звезда Цеца Ражнатович провокира сцена, която никой не очакваше – в един момент тя разгъна българско знаме на сцената! Публиката реагира бурно – залата ехтеше от освирквания, от всички страни се чуваха викове "Срам!“ и "Това е Македония!“, а някои от посетителите възмутено напуснаха залата.



Видеото вече циркулира в социалните мрежи и предизвиква лавина от коментари. Някои осъждат Цеца за умишлена провокация, други твърдят, че не е знаела какво се случва около нея.



