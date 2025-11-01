ЗАРЕЖДАНЕ...
|Цеца развя българско знаме в Северна Македония, публиката полудя
Това, което трябваше да бъде обикновен концерт в спортна зала "Гемиджии“ във Велес, се превърна в истинска драма, пише местният сайт "Аеродромци".
Сръбската звезда Цеца Ражнатович провокира сцена, която никой не очакваше – в един момент тя разгъна българско знаме на сцената! Публиката реагира бурно – залата ехтеше от освирквания, от всички страни се чуваха викове "Срам!“ и "Това е Македония!“, а някои от посетителите възмутено напуснаха залата.
Видеото вече циркулира в социалните мрежи и предизвиква лавина от коментари. Някои осъждат Цеца за умишлена провокация, други твърдят, че не е знаела какво се случва около нея.
