Британски гражданин на най-отдалечения населен остров в света – Тристан да Куня, е идентифициран като нов предполагаем случай на хантавирус в петък. Междувременно международните здравни власти продължават мащабна операция по проследяване на пътниците от круизния кораб MV Hondius и техните непосредствени контакти.

Новият случай е регистриран в малката общност от около 200 души на изолирания остров, където луксозният плавателен съд е акостирал на 15 април, информира "Ройтерс". До момента Британската агенция за здравна сигурност не разкрива допълнителни подробности за състоянието на пациента.

Равносметката от епидемията на борда на MV Hondius досега е трагична: трима души са починали, сред които германски гражданин и холандска двойка. Четирима други заразени – двама британци, холандец и швейцарец – са хоспитализирани и се лекуват в Нидерландия, Швейцария и Южна Африка.

Хронологията на фаталните случаи разкрива, че "нулевият пациент“ е холандец, починал на кораба на 11 април. Неговата съпруга е починала по-късно, на 24 април, малко след като е напуснала плавателния съд. Световната здравна организация (СЗО) обяви, че ще предостави актуализирани данни за ситуацията по-късно в петък.

Добрата новина идва от Нидерландия, където местните здравни власти съобщиха, че близки контакти на починалата холандка са дали отрицателни тестове за вируса. Сред тях е и стюардеса, която е била приета в болница в Амстердам със съмнителни симптоми. Холандският институт за обществено здраве все още очаква резултатите за трети предполагаем случай.