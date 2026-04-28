Плановете на хиляди българи за кратка почивка в Гърция по случай 1 май са сериозно застрашени от обявената мащабна национална стачка при съседите. Синдикатите в южната ни съседка подготвят тотална блокада, която ще парализира страната от полунощ в петък до полунощ в събота.

Гръцката полиция вече излезе със строга препоръка към гражданите и туристите да избягват централните части на големите градове заради планираните масови митинги и демонстрации, информира Plovdiv24.bg.

Какво ще бъде засегнато от стачката?

Нито един влак в страната няма да се движи. Фериботите спират работа, което ще блокира достъпа до островите. Очаква се авиодиспечерите също да се присъединят към протеста, което може да доведе до отмяна на полети за периоди от няколко часа. Повечето магазини и част от заведенията ще останат затворени, за да позволят на служителите си да се включат в протестите.

Причини за масовите протести

Основното недоволство на гръцките синдикати е насочено срещу високата безработица, ниските нива на заплащане и непосилните цени на горивата и основните хранителни продукти. Протестиращите настояват за спешни държавни мерки и засилена подкрепа за секторите здравеопазване и образование.

Пътуващите от България се съветват да преосмислят маршрутите си или да отложат пътуването, тъй като придвижването в страната ще бъде изключително затруднено, а голяма част от туристическите услуги няма да бъдат достъпни.