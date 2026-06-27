Германия регистрира абсолютен температурен рекорд в своята история, след като термометрите отчетоха смразяващите 41,3 градуса по Целзий. Историческата жега беше потвърдена от Германската метеорологична служба (DWD), предава агенция ДПА.

Детайли за рекорда

Екстремната стойност е регистрирана в петък, 26 юни 2026 г., точно в 17:00 часа местно време. Мястото на измерването е германската провинция Саар, която се намира в западната част на страната.

Жегата в Западна Европа

С това постижение Германия официално подобри досегашния си най-висок връх: