Германия регистрира абсолютен температурен рекорд в своята история, след като термометрите отчетоха смразяващите 41,3 градуса по Целзий. Историческата жега беше потвърдена от Германската метеорологична служба (DWD), предава агенция ДПА.
Детайли за рекорда
Екстремната стойност е регистрирана в петък, 26 юни 2026 г., точно в 17:00 часа местно време. Мястото на измерването е германската провинция Саар, която се намира в западната част на страната.
Жегата в Западна Европа
С това постижение Германия официално подобри досегашния си най-висок връх:
- Старият рекорд: Бяха отчетени 41,2 градуса по Целзий през лятото на 2019 г.
- Причината: Мощната и необичайно ранна гореща вълна, която през последните дни парализира големи части от Западна Европа, сега навлезе с пълна сила и на германска територия.