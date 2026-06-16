Моряци от руската фрегата "Адмирал Григорович" са произвели предупредителни изстрели по регистрирана във Великобритания яхта в международни води. Инцидентът се е разиграл в Ламанша на около 37 километра от английския остров Уайт, съобщават световните агенции, позовавайки се на ДПА. Екипажът на плавателния съд твърди, че руският боен кораб е открил огън в непосредствена близост, на разстояние от около 450 метра, след като яхтата се приближила до него. На борда няма пострадали и не са нанесени материални щети.

Реакцията на британския Кралски флот:

Руските военни сили в Ламанша се проследяват редовно от Обединеното кралство, като патрулният кораб "Мърси" е ескортирал фрегатата по време на инцидента.

Друг британски патрулен кораб – "Тайн", незабавно е изпратил моторна лодка до яхтата, за да провери състоянието на екипажа и да събере подробности.

Министерство на отбраната в Лондон обяви, че проверява официално инцидента в Канала.

Ескалация на отношенията между Лондон и Москва:

Случаят допълнително засилва геополитическото напрежение в региона. Само два дни по-рано, в неделя, командоси от британската Кралска морска пехота и служители на Националната агенция за борба с престъпността проведоха зрелищна акция, като се качиха на борда на санкциониран танкер от руския "сенчест флот" в Ламанша.