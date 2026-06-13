Световната метеорологична организация (СМО) предупреждава, че вероятността за развитие на климатичното явление Ел Ниньо между юни и август достига около 80%. Според учените това може да увеличи риска от екстремни горещини, проливни валежи и други опасни метеорологични явления в различни части на света.

По информация на Science Alert в Тихия океан вече се наблюдават признаци за преход към условия, характерни за Ел Ниньо.

Какво представлява Ел Ниньо

Ел Ниньо е естествен климатичен процес, при който температурата на повърхностните води в централната и източната екваториална част на Тихия океан се повишава над нормалните стойности.

Явлението оказва влияние върху глобалните атмосферни процеси, включително моделите на валежите, ветровете и температурите. Обикновено се проявява на всеки две до седем години и продължава между девет и дванадесет месеца.

След него често следва противоположната фаза – Ла Ниня, която се характеризира с по-ниски температури на океанските води.

Висока вероятност за развитие

Според данните на СМО вероятността за Ел Ниньо през летните месеци е около 80%, а към ноември може да надхвърли 90%.

Климатичните модели сочат, че предстоящото явление вероятно ще бъде умерено по сила, но не се изключва и по-силен сценарий.

Учените очакват повишен риск от горещи вълни както на сушата, така и в океаните, както и по-чести случаи на интензивни валежи.

Влиянието върху глобалния климат

Последният епизод на Ел Ниньо през 2023 г. допринесе за рекордно високите глобални температури. През 2024 г. беше отчетено затопляне от около 1,55 градуса по Целзий над средното ниво за прединдустриалния период 1850–1900 г.

Специалистите отбелязват, че няма категорични доказателства, че климатичните промени увеличават честотата на Ел Ниньо. Според тях обаче глобалното затопляне може да засилва последствията от явлението, тъй като по-топлите океани и атмосфера съдържат повече енергия и влага.

Риск от нови температурни рекорди

Прогнозите показват, че от юни до август температурите в много региони на света могат да останат над климатичните норми. Това увеличава вероятността от суши, горещи вълни и неблагоприятни последици за земеделието.

Според учените съчетанието между Ел Ниньо и продължаващото глобално затопляне може да създаде условия за нови рекордно горещи години, като сред възможните последици се посочват природни бедствия, по-слаби реколти и икономически загуби.

Американската Национална океанска и атмосферна администрация (NOAA) също отчита затопляне на повърхностните води в централната и източната тропическа част на Тихия океан с около 0,5 градуса по Целзий над средните стойности – праг, който се приема като сигнал за настъпване на Ел Ниньо.