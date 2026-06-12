Мощният климатичен феномен Ел Ниньо се е формирал официално в Тихия океан. Според метеоролозите явлението има потенциал да достигне изключително висока интензивност, съобщава Асошиейтед прес. От Националното управление по изследване на океаните и атмосферата на САЩ (NOAA) предупреждават, че има огромна вероятност този Ел Ниньо да се нареди сред най-силните в съвременната история на метеорологичните наблюдения.
80% вероятност за екстремно време в глобален мащаб
Експертите изчисляват, че съществува 80% вероятност за проява на екстремни климатични явления в различните региони на света през следващите месеци. Учените алармират, че условията на феномена буквално ще налеят гориво в огъня на вече затоплящия се свят.
Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в екваториалната част на Тихия океан. Това явление променя изцяло глобалните метеорологични модели и води до опасни аномалии:
- Интензивни горещи вълни и невиждани температурни рекорди;
- Проливни дъждове и внезапни опустошителни наводнения;
- Продължителни суши и неконтролируеми горски пожари.
Кои региони на планетата са изложени на най-голям риск?
Въздействието на климатичния феномен варира сериозно в зависимост от географското положение на отделните континенти:
- Южна Америка: Части от този регион са изложени на най-висок риск от екстремни и обилни валежи, които могат да предизвикат мащабни наводнения и свлачища.
- Австралия и Югоизточна Азия: Тези територии са изправени пред коренно противоположна заплаха. Очаква се те да бъдат засегнати от жестоки засушавания, критична липса на питейна вода и масови горски пожари.
Световните климатични организации вече призовават правителствата да задействат планове за извънредни ситуации, за да предпазят населението и селското стопанство от очакваните природни аномалии.
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