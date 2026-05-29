Пожарникари в Оберщрасе проведоха сложна спасителна акция с висока стълба, за да свалят три бебета миещи мечки от покрива на веранда след сигнал от местни жители. Животните бяха заловени успешно и предадени на градските отговорници по дивеча, но впоследствие бяха умъртвени хуманно в съответствие с действащото екологично законодателство.

Драматичното спасяване в Оберщрасе

След като жителите алармирали за присъствието на животните, екип на пожарната пристигнал на мястото и достигнал до верандата с помощта на висока стълба. Докато първите две бебета били заловени бързо и безпроблемно, третото се подхлъзнало от покрива и паднало, което предизвикало силен смут сред събралата се тълпа. Въпреки усложненията и възникналите трудности, пожарникарите реагирали своевременно и успели да уловят и последното животно в картонена кутия.

Регламентите на ЕС и краят на приказката

След приключване на акцията, мечетата били предадени на градските отговорници по дивеча, но се оказало, че историята няма да завърши с щастлив край. Тъй като миещите мечки са класифицирани като инвазивен вид, властите са задължени да предприемат мерки за предотвратяване на по-нататъшното им разпространение. Според доклад на Европейския съюз, възрастните екземпляри могат да бъдат обекти на лов само в точно определен период от годината. За разлика от тях обаче, младите миещи мечки могат да бъдат убивани целогодишно – правило, което е строго регулирано от регламент на ЕС и е официално прието от Ловната асоциация на провинция Северен Рейн-Вестфалия. Умъртвяването на трите заловени бебета е било извършено по хуманен начин.

Произход и разпространение на вида в Германия

Миещата мечка произхожда от Северна Америка, но съвсем неволно се е превърнала в едно от най-разпространените диви животни на германска територия, показват данните от проекта Zowiac на университета "Гьоте“ във Франкфурт. Първите представители на вида са внесени в страната в началото на 20-ти век с цел отглеждане във ферми за ценни кожи. След контролираното им пускане в дивата природа през 1934 г. в провинция Хесен, както и след няколко последвали бягства от развъдници, миещата мечка се разпространява мащабно и към днешна дата трайно се е установила в над 20 европейски държави, пише ladyzone.

Характеристики и способности на градските "нинджи“

Тези животни притежават специфични белези и изключителни умения за оцеляване:

Изключително сръчни са с предните лапи и са широко известни като "перачите“ на животинския свят.

Проявяват много висока интелигентност, като притежават способността да запаметяват решения на определени задачи за период от над три години.

Наричат ги градски "нинджи“, тъй като се адаптират отлично към условията в населените места, където умеят да отварят кофи за боклук, да се промъкват в тавански помещения и да откриват храна навсякъде.

Те са отлични катерачи и плувци, като могат без проблем да се катерят на височина до 12 метра.

В дивата природа средната продължителност на живота им е едва 2–3 години, но при отглеждане в плен могат да достигнат възраст от над 20 години.