Френският той шпаньол Лазар, който бе сочен за най-възрастното куче на планетата, издъхна на забележителната възраст от 30 години и пет месеца. Тъжната вест за неговата кончина бе споделена от последната му стопанка, която се е грижила всеотдайно за него до последния му дъх.

Животът на един дълголетник

Лазар е роден на 4 декември 1995 година. Той е представител на породата папийон (джудже шпаньол), известна със своите характерни изправени "пеперудени“ уши. Данните за неговата възраст бяха потвърдени от Ан-Софи Моайон, служителка в организация за защита на животните.

Четириногият дълголетник прекарва по-голямата част от живота си вярно до една и съща стопанка. Съдбата му обаче се преобръща драматично, когато жената почива. Лазар е открит самотен до тялото ѝ, след което е прибран в приют на благотворителна организация.

Спасение и нова обич

Преди около месец в приюта отива 29-годишната самотна майка Офели Будол. Първоначалното ѝ намерение е да открие домашен любимец за своята майка. Вместо това тя се влюбва от пръв поглед в Лазар, който се оказва с една година по-възрастен от самата нея.

Половин час седях до него, после казах: Ако никой не иска да го вземе, аз нямам нищо против, стига да се разбира с котките, споделя Будол пред информационна агенция АФП.

Така възрастното куче напуска приюта и заживява в дома на Офели, деветгодишния ѝ син и техните две котки.

Последните дни на "бебето дядо"

В новия си дом Лазар получава прякора "нашето малко бебе дядо". Поради напредналата си възраст той вече е напълно сляп и глух, носи пелени и прекарва почти целия ден в сън. Семейният уют за него трае само няколко седмици. Състоянието му се влошава бързо и той издъхва мирно.

Снощи започна да си отива в ръцете ми. Отиде да се събере с първата си стопанка, разказва през сълзи Офели Будол.

Лазар си отиде, обграден с любов и грижа, оставяйки след себе си невероятна история за дълголетие и вярност.