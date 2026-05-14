Мария Ковалчук, украинка и бивш модел в платформата OnlyFans, сподели своята версия за тежък инцидент в Дубай, при който е открита в безсъзнание с множество фрактури и тежки травми. Тя категорично отхвърля версията на местните власти за нещастен случай и твърди, че е била жертва на нападение и опит за прикриване на истината.

По думите на пострадалата, зад лъскавия образ на емирството се крие реалност, изпълнена с натиск и злоупотреби, които рядко получават официално потвърждение.

Кошмарът в хотелската стая

Мария пристига в Дубай за фотосесия, но след като изпуска обратния си полет, приема помощ от мъж, когото познава от предния ден. Тя се озовава в хотелска стая с двама мъже и две жени, където първоначално спокойната обстановка рязко се променя с появата на алкохол и незаконни вещества. Моделът твърди, че групата е станала агресивна, след като тя е отказала да се включи в употребата им, като целта е била да я принудят към сексуални действия. Ковалчук споделя, че вещите ѝ, включително паспортът и телефонът, са били отнети, а тя самата е била подложена на физическа и психическа агресия.

Опит за бягство и тежки последствия

След неуспешен опит да извика помощ от балкона, Мария прави втори опит за бягство. Спомня си само силен удар в главата и кратък момент, в който моли таксиметров шофьор за помощ, преди да загуби съзнание. Тя се събужда в болница след осемдневна кома с вързани за леглото ръце. Медицинските документи потвърждават мащаба на трагедията: счупен прешлен, множество фрактури на крайниците, черепни увреждания и счупени ключици. Мария твърди, че е била регистрирана под фалшива самоличност, а семейството ѝ я открива само благодарение на нейни татуировки.

Разследване и позицията на властите

Властите в ОАЕ поддържат версията, че нараняванията са резултат от падане от височина на строителен обект при опит за влизане в забранена зона. Мария отхвърля това и определя отношението на полицията като враждебно. Тя споделя, че разпитите са провеждани през нощта, а документите ѝ са задържани като средство за натиск да се върне в страната. По нейни думи записите от охранителните камери са били обявени за изтрити или недостъпни, а делото в крайна сметка е прекратено.

Живот под заплаха и ново начало

След завръщането си в Норвегия, където живее с майка си, Мария продължава да получава смъртни заплахи към себе си и семейството си. Тя страда от мускулна атрофия и посттравматичен артрит, като се придвижва с патерици. Въпреки постоянния страх, тя е прекратила работата си в OnlyFans и се е насочила към обучение за гримьор. В предупреждение към младите инфлуенсъри тя призовава за изключително внимание и недоверие към непознати, подчертавайки, че зад големите пари в Дубай често стоят опасни хора.